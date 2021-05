Mannheim. (pol/pri/mare) In einem Mehrparteienhaus in S5 in der Mannheimer Innenstadt hat es am Montagabend eine Rauchentwicklung gegeben. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21.50 Uhr kam es demnach aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung einer 83-Jährigen in einem Mehrparteienhaus in S5 zum Ausbruch eines Feuers. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus alarmiert, verständigten Nachbarn über Notruf die Polizei, die nach dem Eintreffen vor Ort das Haus räumte. Die stark verrauchte Wohnung der nach Hilfe rufenden 83-Jährigen wurde von den Beamten gewaltsam geöffnet und die Frau nach draußen auf die Straße gebracht. Die Beamten zogen sich hierbei eine Rauchgasvergiftung zu und mussten im Krankenhaus untersucht werden. Sie konnten ihren Dienst danach nicht mehr fortsetzen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Die Rentnerin lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die genaue Sachschadenshöhe ist bislang noch unklar, das Feuer richtete jedoch keinen größeren Schaden an. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Montag, 3. Mai 2021, 23.00 Uhr