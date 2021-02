Mannheim. (RNZ) Circa 700 Beschäftigte aus Kitas und Schulen sind im Rosengarten in der richtigen Handhabung von Schnelltests geschult worden. Sie sollen ab Montag ihren Kollegen in den jeweiligen Einrichtungen zur Seite stehen und sie in der richtigen Handhabung der Tests anleiten. Damit ermöglicht die Stadt den etwa 8000 Beschäftigten in allen Mannheimer Einrichtungen – unabhängig von der Berufsgruppe oder dem Träger – eine regelmäßige Testung auf das Corona-Virus. Dafür stehen 80.000 Tests bereit, die Mannheimer Hilfsorganisationen am Freitag mit einer groß angelegten Auslieferungsaktion an die Einrichtungen an 260 verschiedenen Standorten gebracht haben.

Um 8 Uhr fuhren die ersten Fahrzeuge los, bis um 16 Uhr waren sie im Einsatz. Beteiligt waren alle Rettungsdienste der Stadt: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und der Malteser Hilfsdienst mit je einem Fahrzeug, die Johanniter-Unfallhilfe (JUH) mit sechs und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit sieben Fahrzeugen plus je einer Einsatzleitung sowie der Arbeiter-Samariter-Bund mit acht Wagen. Zur Stärkung stellte die Johanniter Unfallhilfe für alle Helfer ein Frühstück sowie einen Mittags-Snack bereit.

"Heute sind alle Hilfsorganisationen in die Aktion eingebunden, die gemeinschaftlich in guter Zusammenarbeit und mit Freude die Aufgabe übernommen haben, die Schulen und Kitas in der Stadt mit den Schnelltests zu versorgen. Wir freuen uns, in der Pandemie der Bevölkerung und der Stadt Mannheim hilfreich zur Seite zu stehen", erklärte André Kühner als Koordinator der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Der Mannheimer Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert dankte den Rettungskräften für ihr außerordentliches Engagement. "Dass wir dieses Konzept so schnell umsetzen konnten, war vorwiegend auch unseren Hilfsorganisationen geschuldet, die uns sowohl bei der Schulung der Multiplikatoren im Rosengarten unterstützt haben, als auch mit einer enormen logistischen Anstrengung die Tests an die einzelnen Einrichtungen ausgeliefert haben. Dafür danke ich unseren Rettungskräften ganz herzlich", betonte Grunert.