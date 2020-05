Mannheim. (pol/mün) Eine 79 Jahre alte Autofahrerin raste am Freitag in Mannheim-Neckarau durch das halb geöffnete Garagentor und prallte gegen die Garagenwand. Dabei verletzte sich die Frau schwer und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Offenbar hatte die Seniorin Gas- und Bremspedal verwechselt. Die Polizei vermutet in ihrer Mitteilung, dass die Frau einen Schwächeanfall hatte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 15.40 Uhr in der Alberichstraße. Am Auto entstand Totalschaden.