Mannheim. (dpa/lsw) Wegen der mutmaßlichen Suche nach einem Auftragskiller für seine Frau hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen einen 71-jährigen Mann erhoben. Versuchte Anstiftung zum Mord lautet der Vorwurf. Der Senior ist bei der Suche im November 2017 an einen verdeckten Ermittler geraten und hat ihm eine erhebliche Geldsumme für die Tat geboten, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Zur Höhe der Geldsumme und zum Motiv des Mannes machte die Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben. Die Ehefrau lebte getrennt von dem 71-Jährigen. Der Mann wurde den Informationen zufolge im November festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.