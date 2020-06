Mannheim. (pol/mün) Ein 67-jähriger Mann beschädigte am Sonntagvormittag die gläserne Eingangstür der Kurpfalzpassage im Quadrat K1. Der 67-Jährige schlug kurz nach zehn Uhr mit einem Nothammer die Glastür am Eingang der Passage ein, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete er in Richtung Paradeplatz. Ein Zeuge hatte den Mann bei der Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Durch eine Polizeistreife konnte der 67-Jährige im Rahmen einer sofortigen Fahndung wenig später an der Straßenbahnhaltestelle "Abendakademie" ausgemacht und festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.