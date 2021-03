Mannheim. (pol/rl) Am Dienstagabend wurde auf der Friesenheimer Insel ein Fahrrad-Fahrer überfallen. Das teilte die Polizei mit. Der betrunkene 62-Jährige fuhr kurz nach 19 Uhr auf der Inselstraße in Richtung Dammstraße. In Höhe der Kammerschleuse näherte sich von hinten ein Mann und schlug dem Radfahrer unvermittelt mit einem Gegenstand gegen den Hinterkopf. Dann schlug er ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 62-Jährige zu Boden ging. Der Täter nahm ihm die Geldbörse ab und rannte dann davon.

Der 62-Jährige erlitt einen Nasenbruch und weitere Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Täters konnte er nicht beschreiben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 zu melden.