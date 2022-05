Mannheim-Wohlgelegen. (pol/rl) In der Dudenstraße wurde ein 51-Jähriger am Sonntagabend ausgeraubt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann hatte am Abend an einem Geldautomaten in der Innenstadt Bargeld abgehoben. Unmittelbar vor dem Überfall gegen 19.55 Uhr soll er noch eine Radfahrerin nach dem Weg gefragt haben. Dann wurde er unvermittelt von zwei Männern von hinten attackiert und ging zu Boden. Hier wurde er erst geschlagen und getreten, dann wurde ihm die Geldbörse abgenommen. Danach flüchteten die Täter.

Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Einer der Täter war etwa 1,75 Meter groß, etwa 65 Kilo schwer und etwa 19 oder 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Der andere Täter ist 85 Kilo schwer und etwa 21 Jahre alt. Er trug ebenfalls eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen der Tat, sowie die Radfahrerin, die dem 51-Jährigen den Weg erklärte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.