Mannheim. (pol/mare) Mindestens 97 Autos hat ein 51-jähriger Mann in Mannheim demoliert. Dienstagnacht wurde er erwischt und - wie Staatsanwaltschaft und Polizei Mannheim angeben - in Haft genommen.

Aber von vorne: Schon im Dezember ereignete sich ein schwerer Fall von Sachbeschädigung in der Neckarstadt Ost und West. 57 geparkte Autos wurden dabei erheblich beschädigt. Der Schadenswert: 40.000 Euro. Von dem oder den Täter fehlte bislang jede Spur.

In der Nacht zu Dienstag schlug der Mann nun wieder zu. Diesmal richtete er an 40 Autos Schaden an. Mit einem Nothammer schlug er die Glasscheiben ein. Die Kosten: 28.000 Euro.

Sein Treiben blieb aber nicht unbemerkt - Zeugen verständigten die Polizei, die sofort die Verfolgung des 51-Jährigen aufnahm. Der Täter flüchtete, wurde aber von einem Polizeihund eingeholt und gestellt. So klickten die Handschellen.

Der Mann wurde am Mittwoch einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Im Anschluss wurde der 51-Jährige in ein Gefängnis gebracht.