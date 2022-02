Mannheim. (pol/mare) Ein 47 Jahre alter Mann hat am Dienstag Polizisten tätlich angegriffen, weil sie ihn darauf hinwiesen, dass er falsch geparkt hatte. Das teilen die Beamten mit.

Weil er sein Fahrzeug in der Steubenstraße vor dem Anwesen mit der Hausnummer 48-52 verbotswidrig abgestellt hatte, wollte eine Polizeistreife gegen 15.15 Uhr einen 47-jährigen Mann kontrollieren. Die Beamten fanden auf dem Beifahrersitz des Fahrzeuges zunächst nur die Ehefrau des Mannes. Er selbst kam kurz darauf hinzu und wurde auf das unzulässige Parken hingewiesen.

Erst versuchte er sein Fehlverhalten zu rechtfertigen, dann begann er die Beamten mit verunglimpfenden Äußerungen über deren Beruf zu beleidigen. Er sagte, dass er mit nicht einverstanden war, dass seine Daten erfasst würden.

Mehr noch: Er griff auch einen der beiden Polizisten mehrmals körperlich an. Schließlich konnte der in Rage geratene Mann überwältigt und am Boden fixiert werden, nachdem er zuvor einen der Polizeibeamten noch kurzzeitig in den Würgegriff genommen hatte. Hierbei kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Der Beschuldigte wurde festgenommen und zum Polizeirevier Neckarau gebracht.

Ein Polizist erlitt mehrere Schürfwunden an Händen und Knien sowie eine Verletzung im Bereich des Kehlkopfes. Er wurde ambulant in einer Klinik versorgt. Der zweite Beamte wurde an der rechten Hand verletzt. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Beide konnten an diesem Tag ihren Dienst nicht mehr ausüben. Der 47-jährige Fahrzeugführer, der nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, zog sich ebenfalls mehrere kleine Schürfwunden zu. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen für den Strafprozess wurde der 47-Jährige entlassen. Die Videoaufzeichnungen der Festnahme - die Ehefrau hatte es mit dem Mobiltelefon gefilmt - wurden gesichert. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 47-Jährige muss sich unter anderem wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten.