Mannheim. (pol/mün) Ein 43-jähriger Mann wurde am frühen Montagmorgen im Jungbusch von mehreren Personen mit einer Schaufel niedergeschlagen und schwer verletzt. Zeugen alarmierten kurz nach 5 Uhr die Polizei, da in der Werftstraße ein Mann verletzt auf der Fahrbahn lag.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war es bereits zuvor in der Dalbergstraße zu Auseinandersetzungen gekommen, teilt die Polizei mit. Dabei seien der 43-Jährige und zwei männliche sowie zwei weibliche Personen aneinandergeraten. Der 43-jährige Mann soll einem 31-Jährigen in die Hand gebissen haben. Anschließend trennten sich zunächst die Wege der Kontrahenten, bevor man kurz darauf in der Werftstraße wieder aufeinandertraf.

Der 43-Jährige hatte sich zwischenzeitlich mit einer Schaufel bewaffnet. In der weiteren Folge kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, in dessen Verlauf der 43-Jährige entwaffnet wurde und die Schaufel nun von der Tätergruppe gegen ihn selbst eingesetzt wurde, berichtet die Polizei.

Nach mehreren Schlägen mit der Schaufel gegen seinen Kopf blieb er verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die Tätergruppe flüchtete anschließend vom Tatort. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte einen Nasenbeinbruch und mehrere Hämatome im Gesicht erlitten. Nach Angaben der Polizei befindet er sich nicht in kritischem Zustand, wird aber weiterhin stationär behandelt.

Drei der Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren sowie eine 29-jährige Frau, konnten wenig später mithilfe von Zeugenaussagen in Tatortnähe festgenommen werden.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Jetzt müsse auch noch die zweite weibliche Person identifiziert werden, so die Ermittler.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/1258-0 melden.