Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Der 41-jährige Valentin F. aus Rumänien ist wieder da. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde der seit 10. Juli Vermisste bereits am Donnerstag in der Mannheimer Innenstadt aufgefunden.

Ein Arbeitskollege hatte den Vermissten in der Innenstadt in hilfloser Lage angetroffen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zwischenzeitlich wieder entlassen wurde. Er äußerte, in seine Heimat Moldawien zurückkehren zu wollen.

Update: Montag, 27. Juli 2020, 15.57 Uhr