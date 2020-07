Mannheim. (pol/mün) Erst soll ein 39 Jahre alter Mann seine Freundin misshandelt haben. Als die Polizei am Tatort im Stadtteil Neckarau eintraf, habe der Mann auch Widerstand gegen die Ordnungshüter geleistet. Jetzt wurde gegen den Wohnungslosen ein Haftbefehl erlassen.

Warum der verhaftete Mann und seine 48-jährige Freundin in Streit gerieten, das ist den Ermittlern derzeit noch nicht klar. Nach ihrer Auffassung steht aber fest, dass er wegen Körperverletzung der Frau und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angeklagt werden soll.

Am Samstagnachmittag soll der 39-Jährige bei dem Streit seine Freundin misshandelt und beleidigt und ihr danach 90 Euro abgenommen haben.

Als die Polizisten gegen 17.40 Uhr vor Ort eintrafen, soll er auch sie beleidigt haben und aggressiv gewesen sein. Die Beamten des Reviers Neckarau wollten den Mann in Gewahrsam nehmen. Doch dagegen soll er sich mit "erheblicher körperlicher Gewalt" gewehrt haben, berichtet die Polizei. Mehrfach soll er versucht haben, in den Besitz der am Gürtel befestigten Einsatzgeräte, insbesondere der Dienstwaffe eines Polizeibeamten, zu gelangen.

Schließlich konnte der 39-jährige Tatverdächtige überwältigt und zum Polizeirevier gebracht werden. In den Revierräumen soll der Tatverdächtige erneut einen Polizeibeamten beleidigt, mit den Worten "I kill you" bedroht und körperlich angegangen haben.

Das Amtsgericht Mannheim erließ Haftbefehl gegen den Festgenommenen. Bei dem gambischen Staatsangehörigen bestehe Fluchtgefahr.