Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Hass ist keine Meinung", ruft Pfarrerin Ilka Sobottke in die Menge. Sie vertritt die evangelische Kirche Mannheim bei der Demonstration gegen die Veranstaltung der Mannheimer AfD (Alternative für Deutschland) in der Feudenheimer Kulturhalle. Rund 350 Bürger sind dem Aufruf eines breiten Bündnisses gegen Rechts gefolgt, um friedlich gegen Fremdenhass zu demonstrieren und gleichzeitig der zehn Ermordeten beim Anschlag in Hanau zu gedenken. Die roten Fahnen der SPD und der Gewerkschaft ver.di wehen im Wind. Viele haben rote Grabkerzen mitgebracht, um ihrer Betroffenheit Ausdruck zu verleihen.

Trauer und Gram zeichnet sich in den Gesichtern ab, als Joachim Kamrad von der Feudenheimer SPD zur Schweigeminute für die zehn Opfer von Hanau auffordert. "Wir werden oft als schweigende Mehrheit bezeichnet. Aber wir können auch laut", betont er und fordert die Anwesenden dazu auf, das zu dokumentieren. "Wir sind mehr" skandieren die Anwesenden in Richtung AfD, die in der städtischen Kulturhalle ihren politischen Aschermittwoch veranstaltet. Draußen sickert bald durch, dass die Zahl der AfD-Anhänger in der Kulturhalle bei Weitem geringer ist, als die geschätzte Zahl der Demonstranten vor der Tür.

Foto: Gerold

Als Gastrednerin haben sie die ehemalige CDU-Rechtsaußen und einstige Vorsitzende des Bunds der Vertriebenen, Erika Steinbach, eingeladen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung trifft die Sympathisantin der AfD ein und wird zum Hintereingang der Halle geführt. Am Vordereingang warten die Demonstranten. Die Polizei hat eine strikte Trennung der Demonstranten und der AfD-Anhänger vorgenommen. "Aber insgesamt ist das alles ganz unproblematisch für uns. Die Demonstranten sind ganz normale, friedliche Bürger. Da ist keine Gewaltbereitschaft zu spüren", erklärt ein Sprecher der Polizei.

"Ekelhaft" steht auf einem der Transparente. Trotzig, aber selbstbewusst hat eine Gruppe auf ihr Plakat gepinselt: "Mannheim bleibt bunt". Auch zehn "Omas gegen Rechts" sind gekommen. "Wir sind solidarisch mit unseren muslimischen Freunden und trauern mit ihnen", sagt Debora Kämper als Vertreterin der Mannheimer jüdischen Gemeinde. Für die muslimische Gemeinde ist Talat Kamran gekommen. "Wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen", betont Ilka Sobottke. "Wir müssen vielmehr eine neue Tagesordnung aufstellen. Ganz oben auf die Liste gehört, dass wir uns nicht mehr auseinanderschwätzen lassen von diesen Hasspredigern."

Heike List, Vertreterin der Feudenheimer SPD, bringt eine kämpferische Note in die Veranstaltung: "Der Angriff in Hanau erfolgte auf friedliche Menschen, weil sie anders aussehen, anders leben und lieben und anders beten. Wir klagen deshalb an: Alle Wähler und Unterstützer der AfD."

Mehrfach gelobt wurde an diesem kühlen Februarabend – sogar vom bekennenden Fasnachtsverweigerer Fritz Reichenbach von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und vom Bund der Antifaschisten – das Mainzer Fasnachtsurgestein Andreas Schmitt, der als Obermessdiener in einer engagierten Büttenrede bei "Mainz wie es singt und lacht" die AfD scharf kritisierte und politisch demaskierte.