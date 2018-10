Mannheim. (pol/mare) Ein Streit in einer Mannheimer Asylbewerberunterkunft ist am Dienstagnachmittag eskaliert. Es kam zu einer Messerstecherei, ein Beteiligter schwebte in Lebensgefahr. Aber wie die Polizei mitteilt, handelte der Messerstecher wohl aus Notwehr.

Gegen 15 Uhr kam es in der Unterkunft in der Pyramidenstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 19-jährigen und 30-jährigen Mann auf der einen und einem 20-Jährigen auf der anderen Seite. Der 19-Jährige soll dabei mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Der 20-Jährige flüchtete in sein Zimmer und schloss sich dort ein. Der 19-Jährige und der 30-Jährige folgten ihm und randalierten vor seiner Tür.

Der 20-Jährige soll schließlich seine Zimmertür wieder geöffnet haben - der Streit eskalierte und wurde körperlich. Der 20-Jährige setzte sich nämlich mit einem Küchenmesser gegen das Duo zur Wehr.

Er verletzte den 30-Jährigen so schwer, dass dieser in Lebensgefahr schwebte und ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden musste. Auch der 19-Jährige erlitt erhebliche Schnittverletzungen, die behandelt werden mussten. Ein weiterer Asylbewerber, der schlichten wollte, wurde an der Hand geschnitten.

Sicherheitskräfte der Unterkunft brachten die Lage schließlich unter Kontrolle, hielten den 20-Jährigen fest und übergaben ihn der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen und in einer Arrestzelle untergebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,42 Promille. Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Weitere Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben aber, dass der 20-Jährige in Notwehr gehandelt haben könnte. Deshalb wurde er nach Rücksprach mit der Staatsanwaltschaft Mannheim am Mittwoch aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.