Mannheim. (pol/mün) Diese Nacht wird ein 79 Jahre alter Taxi-Fahrer aus Mannheim wohl nicht so schnell vergessen. Erst fuhr er in der Nacht zu Montag gegen 2 Uhr drei Männer vom Uniklinikum in die Fröhlichstraße in der Neckarstadt-West. Dort stiegen die Fahrgäste aus und einer von ihnen, ein 29-Jähriger, wollte Geld aus einer Wohnung holen, um den Chauffeur zu bezahlen.

Derweil wartete der 79-Jährige abseits seines Autos und plötzlich bemerkte er, dass sein Taxi mit dem 29-Jährigen am Steuer davon fuhr. Sofort alarmierte er die Polizei, die sich auf die Suche machte. Und fündig wurde.

Auf dem Parkplatz des Herzogenriedbads stand das Taxi, der Motor lief und das Licht war an. Auf dem Fahrersitz weilte der 29-Jährige, der sich dann auch festnehmen ließ. Bei ihm wurden die drei Mobiltelefone des Taxifahrers gefunden.

Die Polizisten hatten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert haben könnte. Doch der 29-Jährige verweigerte einen Schnelltest. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der Mann wird jetzt wegen folgender Delikte angezeigt: Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Drogenbesitzes sowie des Betrugs, weil er die Taxirechnung nicht bezahlen wollte. Hinzu kommt eine Anzeige wegen "Unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs", schreibt die Polizei. Man unterstelle ihm nicht den Diebstahl des Taxis, da er es offenbar nicht dauerhaft an sich nehmen wollte, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.