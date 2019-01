Mannheim-Neckarstadt. (pol/mün) Mit vorgehaltener Waffe hat ein Unbekannter am Montagabend einen 26-Jährigen unter der Kurpfalzbrücke ausgeraubt. Die Tat ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Seite der Neckarstadt, teilt die Polizei mit.

Der Täter bedrohte den Mann und forderte ihn in englischer Sprache auf, ihm "alles" zu geben. Nachdem der 26-Jährige darauf nicht reagierte, griff ihm der Räuber in die Umhängetasche, stahl Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, diverse Papiere und ein Speichermedium. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem schwarzen Mountainbike.

Der Täter soll dunkle Haut haben und von normaler Statur sein. Er habe einen leichten Bart haben und sei mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Wintermütze und dunklen Handschuhe bekleidet gewesen.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.