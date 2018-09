Mannheim. (U.W.) Ein 25-jähriger Mann, der im Oktober vergangenen Jahres einen Brandanschlag auf einen Mannheimer Kirchturm verübt hatte, wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Das hat am Dienstag das Mannheimer Landgericht entschieden.

Der Mann sei wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig, entschied die Kammer, die damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte. Der 25-Jährige leidet den Angaben zufolge seit Anfang 2017 an Schizophrenie und handelte offenbar in dem Wahn, von anderen zu der Tat gezwungen worden zu sein.

Auf ein religiöses oder irgendwie anders geartetes Motiv und auf eventuelle Mittäter gab es laut Gericht keine Hinweise. Der Mann hatte die Fenster des Glockenturms der St.-Hildegard-Kirche in Mannheim-Käfertal eingeschlagen, eine Fünf-Liter-Propangasflasche hineingestellt und angezündet.

Durch die Explosion entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro an Türen und Fenstern des Turms und an dort gelagerten Gartengeräten. Verletzt wurde niemand. Bei dem Prozess war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden - mit Rücksicht auf die Krankheit des Mannes. Lediglich das Urteil wurde am Montag öffentlich verkündet.