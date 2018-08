Mannheim. (pol/mare) Ein 20-jähriger Mann hat am Samstag Polizisten angegriffen. Dafür, so melden es die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung, wanderte er nun ins Gefängnis.

Aber von vorne: Der 20-Jährige wurde gegen vier Uhr von Polizeibeamten im Quadrat N3 dabei beobachtet, wie er versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Sie nahmen ihn fest.

Als die Ordnungshüter ihn aufs Polizeirevier bringen wollten, wurde er aggressiv und schrie lauthals herum. Außerdem versuchte er während der Fahrt, einen Polizeibeamten anzuspucken. Er versetzte ihm auch einen Kopfstoß. Der Beamte wurde so leicht an der Schläfe verletzt.

Weitere Nachforschungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift ergaben, dass der 20-Jährige in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Delikten - unter anderem mit einem tätlichen Angriff auf Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt - in Erscheinung getreten war.

Er wurde einem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.