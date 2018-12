Mannheim. (pol/mün) 20 Gramm Marihuana in 29 Portionen fanden Polizeibeamte bei einem 20-Jährigen bei einer Kontrolle in der Mannheimer Neckarstadt. Der Mann hatte die illegale Drogen in Alufolie verpackt und in einer Socke versteckt. Offenbar war die Kontrolle in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr kein Zufallsfund. Denn laut der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei war der 20-Jährige erst kurz zuvor wegen gleichgelagerter Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und Ende November aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Seit Heiligabend sitzt der gambische Staatsbürger nun wieder in Haft.