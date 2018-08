Von Olivia Kaiser

Mannheim. Ein 17-jähriger Mannheimer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Jungbusch von der Polizei festgenommen worden, weil er Beamte beleidigt haben soll. Die Familie des türkisch-stämmigen Jungen mit deutscher Staatsbürgerschaft erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Mannheimer Polizei. Unter anderem sollen die Beamten den Jungen verprügelt haben, obwohl er sich bei der Festnahme nicht gewehrt habe.

Was ist passiert? In der Beilstraße war es am Sonntag gegen 3 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen, der zahlreiche Schaulustige anzog. Darunter auch den 17-Jährigen und seine Freunde. Aus der Menge heraus wurden Beleidigungen gegen die Polizeibeamten gerufen. Soweit stimmen die Aussagen von Polizei und Familie überein.

Laut Polizei soll es der 17-Jährig gewesen sein, der Beleidigungen wie "ACAB" (englische Abkürzung für "Alle Polizisten sind Bastarde") gerufen hat. Deshalb habe man den Jugendlichen kontrollieren wollen, dieser habe sich aber zu Fuß entfernt. Man habe ihn verfolgt und festgenommen. Er habe einen Alkoholwert von 1,4 Promille gehabt. Als sich auf der Wache herausstellte, dass der Junge minderjährig ist, habe man die Mutter kontaktiert.

Da widerspricht die Familie vehement. "Uns hat niemand kontaktiert", betonte ein Familienmitglied. "Wir haben keine Festnetznummer, wo will die Polizei angerufen haben?" Der 17-Jährige bestreitet zudem, die Beleidigungen gerufen zu haben. Dass man gerade ihn verfolgte, führen er und die Familie auf sein fremdländisches Aussehen zurück: "Er war in einer Gruppe von sechs weißen Personen unterwegs. Die Polizei verfolgte ihn als einzigen gezielt", sagte ein Familienmitglied. Insgesamt fünf Polizisten seien an der Festnahme beteiligt gewesen. Dabei sei er misshandelt worden: "Er musste mit einer Gehirnerschütterung, mehreren Hämatomen, mehreren Kratzspuren am gesamten Körper und einem blauen Auge ins Krankenhaus eingeliefert werden." Zudem habe die Polizei seine Freunde gezwungen, Handyvideos zu löschen.

Der 17-Jährige ist im Vorstand des Jugendvereins DIDF (Föderation Demokratischer Arbeitervereine). Der Verein hat in den sozialen Netzwerken eine Stellungnahme veröffentlicht: "Racial Profiling ist keine Ausnahme, sondern zur Regel geworden", heißt es da. Dass der Junge als einziger aus der Gruppe herausgepickt wurde, sei ein Zeichen für den strukturellen Rassismus, der auch in der Polizeibehörde herrsche.

Laut Polizeisprecher Dennis Häfner werde der Vorfall nun geprüft, Zeugen befragt und die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Familie hat indes einen Antrag auf Strafverfolgung wegen Körperverletzung im Amt gestellt.