Von Jan Millenet

Mannheim. "Rund drei Tage dauert die Fahrt, wenn alles glatt läuft", erklärt Toma Ivan am Freitag kurz bevor er sich hinters Steuer schwingt. Der rumänische Lastwagenfahrer hat die erste Hilfslieferung für die ukrainische Stadt Czernowitz übernommen, die der Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" mit der Stadtverwaltung zusammengestellt hat. Möglich wurde das nach einem Spendenaufruf, bei dem bislang über 130.000 Euro an Spenden von Privatpersonen aus Mannheim und Umgebung zusammengekommen sind.

Gegen 11 Uhr soll die Fahrt starten. Ziel ist ein Umschlagplatz an der rumänisch-ukrainischen Grenze, wo die Güter von der Kommune Czernowitz übernommen werden. "Damit ist sichergestellt, dass die Lieferung auch dort ankommt", so Stefanie Miller, die stellvertretende Leiterin des internationalen Büros der Stadt Mannheim. Die Route führt über Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Rumänien.

Geladen hat der weiße Laster 14,5 Tonnen an Hilfsgütern, verteilt auf 33 Paletten. "Auf 17 Paletten befinden sich Lebensmittel, auf 16 medizinische Hilfsmittel und Materialien für den Katastrophenschutz", erläutert Christian Faggin näher. Er ist der Geschäftsführer der Spedition Alpensped, die den Transport sponsert. Der Wert der ersten Lieferung beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Mit der restlichen, noch wachsenden Spendensumme sollen weitere Fahrten in die Ukraine unternommen oder ukrainische Geflüchtete unterstützt werden. "Wir haben bewusst nur Geld- und keine Sachspenden gesammelt. Damit können wir flexibel auf die äußerst dynamische Situation in der Ukraine reagieren und entsprechend Hilfsmittel einkaufen", erklärt David Linse, Leiter des internationalen Büros der Stadt Mannheim.

Czernowitz hat den Mannheimern eine Liste zukommen lassen, auf der dringend benötigte Dinge des täglichen Bedarfs notiert sind. Neben Nudeln, Zucker, Thunfisch, Kichererbsen, Reis und Handseife zählen dazu Materialien zur medizinischen Erstversorgung wie Verbandsmaterial, Spritzen und Kanülen sowie Mittel für den Katastrophenschutz, die über die Feuerwehr organisiert wurden. Czernowitz ist kein beliebiges Ziel. Bereits seit 2017 pflegt Mannheim enge partnerschaftliche Verbindungen dorthin. Denn beide Städte arbeiteten schon mit ihrer Partnerstadt Chisinau in kommunalen Kooperationsprojekten im Bereich der Stadtentwicklung zusammen.

Am Freitag heißt es: fest Daumen drücken. Denn just an diesem Vormittag habe Ungarn bis Mittwoch ein Fahrverbot für Lastwagen verhängt, sagt Christian Faggin. Sollte sich das bewahrheiten, dürfte der Transport erst am Donnerstag sein Ziel erreichen – außer ein eigens von der ukrainischen Botschaft ausgestelltes Zertifikat, das den Transport offiziell als humanitäre Hilfe anerkennt, sorgt für freie Bahn. Das Schreiben hat der Fahrer direkt mitbekommen. Nun liegt es erst einmal an Toma Ivan, die Güter sicher an die rumänisch-ukrainische Grenze zu bringen. "Ich freue mich, helfen zu können", sagt der erfahrene Trucker, der seit 1999 auf den europäischen Straßen unterwegs ist und nicht zum ersten Mal Hilfsmittel transportiert.