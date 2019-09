Mannheim-Herzogenried. (pol/rl) Am Sonntag gegen 22 Uhr lief eine 14-Jährige in der Gertrud-Bäumer-Straße. Hier traf sie in Höhe der Hausnummer 10 auf einen Mann, der seinen steifen Penis in der Hand hielt und an diesem herumspielte. Der Täter sah das Mädchen an, sagte jedoch nichts.

Das Mädchen rannte davon. Der Mann lief ihr zunächst hinterher, gab aber dann die Verfolgung auf und lief in Richtung Herrmann-Hesse-Straße davon.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine Jeans und einen schwarzen Pullover.

Info: Wer den Vorfall gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 zu melden.