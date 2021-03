Mannheim-Lindenhof. (pol/mare) Die Polizei hat am Freitag in Lindenhof die Einhaltung der Maskenpflicht in Baustellenfahrzeugen kontrolliert. Das teilen die Beamten mit.

Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr überprüften fast 20 Beamte demnach nahe der Großbaustelle "Loksite" die Insassen an- und abfahrender Bau- und Handwerker-Fahrzeuge. Dies geschah, weil "in diesem Bereich bislang kein explizierter Fokus gelegt wurde und zu wenig Konsequenz bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen ausgeübt wird", wie Polizeipräsident Andreas Stenger sagt.

Das Ergebnis der Aktion: 119 Personen aus 56 Fahrzeugen verstießen gegen die Maskenpflicht. 35 der kontrollierten Personen waren uneinsichtig, wurden angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Weiterhin stellten die Beamten drei Verstöße gegen die Ladungssicherung fest.

Neben der Überwachung der Vorschriften wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, mit den Fahrzeuginsassen aufklärende Gespräche zu führen und diese hinsichtlich der Einhaltung der Regelungen zu sensibilisieren.