Von Manfred Ofer

Mannheim. Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft. Deutschlands größte Regionalmesse punktet mit Vielfalt, die zudem auf Nachhaltigkeit setzt. Das Thema Bauen und Renovieren liegt vielen Veranstaltern und Kunden am Herzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der "ökologische Fingerabdruck", wie ein Rundgang auf dem weitläufigen Areal belegt. Noch bis zum Dienstag, 7. Mai, hat der Maimarkt seine Tore für Besucher aus nah und fern geöffnet, die sich auf der größten regionalen Leistungsschau über aktuelle Trends, Produkte und Dienstleistungen informieren wollen. Auf 75.000 Quadratmetern Fläche stellen sich rund 1400 Aussteller vor. Dem Thema nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz wird in diesem Jahr ein breiter Raum eingeräumt. Dazu passt, dass der baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann bei der Eröffnung zu den offiziellen Rednern gehörte.

Häuslebauer und Besucher, die den Wunsch haben, die eigenen vier Wände zu renovieren, zieht es vor allem in die Hallen 29 bis 34 und 40. Dort stellen Fachbetriebe die Welt der Möglichkeiten - auch mit einem "grünen" Anstrich - vor. Viele Kunden interessieren sich für innovative Methoden, Materialien und Heiztechniken, die auf den Erhalt von Umwelt und Gesundheit ausgerichtet sind. Vorgestellte Konzepte sollen weder Feinstaub, Schimmel noch andere Schadstoffe, sondern, wenn überhaupt, einen "ökologischen Fingerabdruck" hinterlassen. Vom Keller bis zum Dach.

Die RNZ-Reporter auf Maimarkt-Tour Kamera und Produktion: Vanessa Dietz & Reinhard Lask

Margarete und Hans-Jürgen Anders interessieren sich für Bodenbeläge, denn sie möchten demnächst ihr Dachgeschoss erneuern. Möglichst umweltgerecht soll das Angebot sein, das sich das Mannheimer Ehepaar wünscht. "Wenn es eine Alternative zu PVC-Böden gibt, werden wir uns dafür entscheiden", macht Hans-Jürgen Anders im Beratungsgespräch an einem der Stände deutlich. Der Feuchtigkeitsschutz spielt bei seinen Überlegungen eine große Rolle. Die Expertin, mit der sich das Paar darüber unterhält, empfiehlt einen Naturbodenbelag aus Kork, der ausreichend elastisch, robust und als ein nachwachsender Baumrohstoff ökologisch perfekt geeignet sei. Ein besonderes Gimmick: Das Material kann auf Wunsch auch digital bedruckt werden, wodurch die Illusion erzeugt werden kann, dass es sich bei der verlegten Oberfläche beispielsweise um einen Steinfußboden handelt. Die Optik sei die Gleiche.

So eine Lösung hat auch für Juliane und Matijas Kelan durchaus ihren Reiz. Das Paar lebt mit ihrem Kind in Wiesloch und möchte in naher Zukunft ein Haus für die junge Familie bauen. Dabei soll ein Fokus auf Naturmaterialien liegen, die Feuchtigkeit aufnehmen und beim Lüften wieder abgeben können. "Wir hatten schon einige Male Erfahrungen mit Schimmelbefall", sagt Matijas Kelan. "Vor allem, wenn es um Küche und Bad geht, möchten wir künftig vorbeugen". Einen Favoriten für den Verputz der neuen Innenwände hat er auch schon: Stucco Veneziano.

Neben der Verwendung nachhaltiger Bau- und Dämmmaterialien liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der energetischen Energieerzeugung. Ein Trend ist die sogenannte Vanadium-Redox-Flow-Technologie. Überschüssige Energie aus Fotovoltaik lässt sich damit in einen neuen Solarstromspeicher überführen. Das vom Münchner Fraunhofer-Institut zur privaten Nutzung weiterentwickelte Konzept wandelt die Energie in Wärme und Wasser um. Ursprünglich stammt es aus der Weltraumforschung. In Mannheim bekommt man derzeit auch einen Blick in die Sterne serviert.