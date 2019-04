Mannheim. (sbl) Ein junger Mann im Leinenhemd balanciert einen Aperol Spritz im Weinglas durch die Zuschauermenge vor der Fackel-Stage, zwei tätowierte Freunde spielen Tischkicker und trinken Whiskey dazu, die Band Klangstof stimmt den ersten Ton an, der Bass scheppert am Kickertisch, der Aperol-Spritz steht mittlerweile auf einem Stehtisch und vibriert.

Gefärbte Haare, bunte Socken, laute Musik, Sonnenbrillen, Ethno-Taschen - die Derby-Zeit auf dem Maimarktgelände hat nichts damit zu tun, was Fußballfans unter dem Begriff verstehen. Das Maifeld-Derby bedeutet vieles, aber allen voran: beste Feierlaune auf der Pferderennbahn.

Und auch bei der achten Auflage des mittlerweile international bekannten Musikfestivals sind nach Angaben des Veranstalters Timo Kumpf beim Opening Day am Freitag etwa 4500 Musikfans auf das Maimarktgelände gepilgert. Trotz WM.

Timo Kumpf sieht‘s gelassen. „Über Zuschauerzahlen hab ich mir gar keinen Kopf gemacht.“ Die Vorbereitung sei sogar so gut gelaufen, dass der sonst ständig mit allen möglichen organisatorischen Dingen beschäftigte Veranstalter ausreichend Zeit hat, Bandanekdoten zu erzählen. „Chocolat, die gerade spielen, hab ich morgens in einem Pub irgendwo in Québec live gesehen. Und jetzt spielen sie hier.“

„Ich bin jedes Jahr hier“, sagt eine 30-jährige Doktorandin vom Heidelberger Max-Planck-Institut. Sie hat geweitete Ohrläppchen, ein Bier in der Hand und kommt aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Wieso jedes Jahr? „Die Leute sind einfach gechillt, das Programm ist immer gut - es ist jeden Cent wert.“ Tatsächlich hat Timo Kumpf in diesem Jahr für eine nie da gewesene Internationalität auf den vier Bühnen gesorgt gesorgt: Am Samstag spielt keine einzige deutsche Band auf der Fackel-Stage.

Und auch für WM-Fanatiker ist dieses Jahr gesorgt: „Teufel Fußball hat uns alle“, schmunzelt Timo Kumpf beim Rundgang über das Festivalgelände. Ein TV-Bildschirm am Parcour d‘Amour überträgt die Spiele direkt vor der Pferderennbahn, wo auch wieder der traditionelle Steckenpferd-Contest stattfindet.

Vielleicht alles Grund genug, dass auch der größte Deutschland-Fan am Sonntag das Spiel gegen Mexiko auf dem Maifeld Derby schaut - und ganz nebenbei noch viel mehr mit nach Hause nehmen kann.