Mannheim. (RNZ/ppf) Ein Besuch im Luisenpark, das ist bei entsprechender Inzidenz wieder möglich. Und auch das zuletzt sonnig-sommerliche Wetter lockt in das Mannheimer Idyll. Doch die Anmeldung über die Website birgt gerade für Menschen ohne Internetzugang große Hürden. Der Seniorenrat nimmt von montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr für stark sehbehinderte und ältere Menschen während des "Plaudertelefons" die telefonischen Anmeldungen für den Besuch in den Luisenpark entgegen. Die Telefonnummer, die für den Personenkreis zur Verfügung steht, ist die 0621-2939516.

Die Mitarbeiter des Seniorenrats melden den Anrufer dann über das bekannte Anmeldungsportal online an, die automatisch versandte Bestätigungsmail, die der Mitarbeiter des Seniorenrats daraufhin erhält, wird direkt an den Luisenpark geleitet. Servicemitarbeiter an den Eingängen halten diese dann bereit und der Besucher muss einfach seinen Namen nennen, der dann mit der Anmeldung abgeglichen wird.

Jahreskarte ist Voraussetzung

Voraussetzung ist, dass die Menschen bereits im Besitz einer Jahreskarte sind. Auch wenn diese noch nicht verlängert wurde, kann die Anmeldung erfolgen. Die Verlängerung der Jahreskarte wird dann beim Besuch vorgenommen. Die telefonische Anmeldung kann nur im genannten Zeitfenster und für die folgenden sieben Tage erfolgen. Auch für diese Art der Anmeldung gelten die weiteren Zugangsvoraussetzungen zum Park: Nur mit Corona-Schnelltest, Impfbescheinigung oder PCR-Test bei Genesung.

Alle Jahreskarteninhaber müssen neben dieser vorigen Anmeldung bei Eintritt in den Luisenpark einen negativen Corona-Schnelltest einer öffentlichen Stelle, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegen. Befreit von der Testpflicht sind lediglich bereits geimpfte oder genesene Personen.