Mannheim. (RNZ/mare) Die Veranstaltungsreihe Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark, die am 13. Juni starten und im August enden sollte, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt die Stadtpark GmbH mit.

Das Programm wird aber nahezu komplett ins nächste Jahr übernommen. Alle Künstler haben bereits jetzt neue Termine für 2021 zugesagt.

"Die Entscheidung war unumgänglich und ist uns deshalb auch leicht gefallen, denn die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher hat erste Priorität", sagt Peter Baltruschat, künstlerischer Leiter des Seebühnenzaubers. So haben alle Künstler der Verlegung ihres Veranstaltungsabends in den kommenden Sommer gerne zugestimmt. Parkdirektor Joachim Költzsch ergänzt: "Dass dies möglich war, ist wirklich ein Glücksfall."

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Lediglich der heitere Operettenabend "Seerosenzauber" mit der Abschlussklasse des Opernstudios des Mannheimer Nationaltheaters und dem Kurpfälzischen Kammerorchester kann nächstes Jahr nicht stattfinden, da die Opernstudio-Absolventen in alle Welt verstreut sein werden und es eine neue Abschlussklasse erst wieder in zwei Jahren geben wird.

Für alle anderen Veranstaltungsabende sind das die neuen Termine:

> Rafik Schami, Eine poetische Reise durch seine Geschichten: Freitag, 2. Juli 2021

> Christian Chako Habekost, De Edle Wilde – Mannheim-Finale: Freitag, 30. Juli 2021

> Konstantin Wecker Trio, mit Fany Kammerlander & Joe Barnikl: Samstag, 7. August 2021

> Night Fever, The very Best of the Bee Gees, Tribute-Show: Samstag, 14. August 2021

> Naturally 7, Die Band ohne Band, Anniversary Tour: Samstag, 21. August 2021

Für die eine abgesagte Veranstaltung, aber auch für die Tickets aller anderen Veranstaltungen ist eine Stornierung möglich. Unter Umständen kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Wie immer gilt, dass eine Rückbuchung der Tickets an der Vorverkaufsstelle erfolgen muss, an der die Tickets erworben wurden. Und natürlich gilt auch umgekehrt: Für die Termine 2021 können ab sofort Tickets gekauft werden.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 13.53 Uhr

Seit Donnerstag ist der Luisenpark wieder eingeschränkt für die Öffentlichkeit zugänglich. Einige Bereiche sind aber noch abgesperrt. Parkchef Joachim Költzsch (unten r.) hofft, dass die Mannheimer Parks bald wieder für alle öffnen können. Fotos: Gerold ​

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der erste Weg führt die vierjährige Luise direkt zu ihrem Freund, dem Säbelschnäbler. Die Wiedersehensfreude ist groß. "Sie kennt die Vögel vom Nordseeurlaub und mag sie ganz besonders. Vor allem aber sind die Kinder glücklich darüber, dass sie endlich wieder Tiere anschauen können", erzählt ihre Mutter. Seit der Öffnung am 6. Mai war sie schon zweimal mit den Kindern im Luisenpark. Der Sohnemann will unbedingt auf den Matschspielplatz. Ein Kind pro zehn Quadratmeter Fläche ist dort – wie auf allen anderen Spielplätzen im Park und in der Stadt – zugelassen. "Wir haben die maximale Zahl ausgerechnet und entsprechende Hinweisschilder angebracht, damit die Eltern die Lage schnell überblicken können", sagt Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark gGmbH.

Was die Begrenzung der Besucherzahlen angeht, hat man ebenfalls nachgerechnet: Gesamtfläche abzüglich Wasser- und Gebäudeflächen minus gesperrte Flächen und Nutzfläche. Noch ein bisschen was abziehen für die Wechselflorbeete und diese Fläche dann durch 4500 teilen. Dann stehen jedem Besucher genau 55 Quadratmeter zur Verfügung.

Doch Zahlenspiele sind an diesem Nachmittag zumindest für die Besucher Nebensache. Sie sitzen auf Bänken und lauschen dem Storchengeklapper über ihren Köpfen, schauen über den Kutzerweiher und beobachten die Gäste des Insektenhotels. Vor allem aber bewundern sie die Blütenpracht. Eine ältere Dame betrachtet hingebungsvoll eine Pfingstrose, um das pink-weiße Farbfeuerwerk anschließend von allen Seiten zu fotografieren.

Da stört man nur ungern, tut es dann aber doch und erhält bereitwillig Auskunft. Im letzten Jahr ist sie nach Mannheim gezogen. Zuvor hatte sie ihren eigenen großen Garten. "Ich liebe Blumen, deshalb habe ich mir gleich eine Dauerkarte gekauft", erzählt die Frau. Glück gehabt, denn als Besitzerin einer Jahreskarte gehört sie zu dem Personenkreis, mit dem die schrittweise Öffnung nun beginnt. "Wir wünschen uns, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft die Parks wieder für alle aufmachen können. Aber im Augenblick ist es so der einfachste Weg, die Besucherströme zu steuern", erklärt Költzsch. Insgesamt sind 40.000 Jahreskarten im Umlauf, davon 32.000 für den Luisenpark. Die meisten Besitzer wohnen in Mannheim.

Froh zu sein, "einfach mal wieder raus zu können" – so äußern sich die Besucher und genießen den Tapetenwechsel. Dass manche Wege und gewisse Bereiche gesperrt sind, dafür haben sie Verständnis. Rot-weißes Flatterband macht darauf aufmerksam. Hinter einer solchen Absperrung befinden sich mit den Humboldt-Pinguinen, Zwergmangusten und Hamstern auch einige Publikumslieblinge. "Gerade weil wir wissen, dass es sich da gerne ballt und die Wege schmal sind, haben wir diese Areale nicht geöffnet", erläutert Költzsch. Ein Paar hat es sich auf einer Bank gemütlich gemacht und genießt die Sonne. "Wir freuen uns, dass wir uns auch mal woanders als am Rhein bewegen können", sagen die beiden, die in Neckarau und Niederfeld wohnen. "Ich bin ebenfalls froh, wieder Menschen hier zu sehen, weil es ja das ist, wofür wir alle arbeiten", betont auch Költzsch.

Gärtner, Tierpfleger, hauseigene Handwerker und Geschäftsleitung haben den Park während der Zwangspause so in Schuss gehalten, dass er sich jetzt präsentiert, als sei nichts gewesen – einmal abgesehen von Absperrband, Infotafeln zu den besonderen Aufenthaltsbestimmungen und Hinweisschildern an den Toilettenanlagen. Doch man hat das Ganze bewusst so dezent wie möglich gehalten. "Unsere Parkaufsichten geben Rückmeldung, dass bislang alles reibungslos funktioniert", sagt Költzsch.

Er rät, sich vorab auf der Homepage oder in den Sozialen Medien zu informieren, ob eine vorübergehende Parkschließung bevorsteht, weil man kurz vor dem Erreichen der Obergrenze steht. Bislang war das noch nicht der Fall. "Im Moment haben wir circa 1200 Menschen im Luisenpark", berichtet er am Sonntag um 12 Uhr. Die Fluktuation sei höher als erwartet, daher könne man aus heutiger Sicht mit der Vorgabe von maximal 4500 Besuchern gut arbeiten.