Mannheim. (RNZ) In einem Monat ist es wieder so weit: Dann leuchten im Luisenpark Bäume, Sträucher und Wasseroberflächen. Glitzern Diskokugeln, funkeln Pflanzen und Gegenstände, legen sich Lichtkristalle über das Gelände. Am 18. Januar beginnt die sechste Auflage der Winterlichter. Und schon jetzt stehe das Event unter einem sehr guten Stern, wie es in der Ankündigung heißt: Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und sein Partner Reinhard Hartleif von World of lights in Unna werden im Februar in Frankfurt beim German Design Award 2020 für ihre "Lichtarchitektur" ausgezeichnet.

Winterlichter 2019 im Luisenpark Mannheim - die Fotogalerie

































































































Der Preis würdigt innovative Produkte und Projekte sowie ihre Gestalter, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten weltweit und genießt in Fachkreisen hohes Ansehen. "Wer sich gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzt, hat erfolgreich bewiesen, zu den Besten zu gehören", heißt es in dem Schreiben, das den Preisträgern zugegangen ist.

An 18 verschiedenen Orten in ganz Deutschland schafft Flammersfeld in Stadtparks wie in Mannheim und Innenstädten immer wieder leuchtende Zauberwelten, die von rund einer halben Million Menschen pro Jahr gesehen werden. Urbane Strukturen werden durch die Illuminationen aufgewertet.

Aus der gezielten Anordnung von Licht und Schatten, Farben und Formen, Ruhe und Dynamik entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die Laien wie Fachkreise fasziniert. Das würdigte die Fachjury des German Design Awards: In der Kategorie der Gestaltung von urbanem Raum (Excellent Architecture – Urban Space and Infrastructure) ist World of lights "Winner 2020".

Im Winter entsteht im Luisenpark Mannheim allabendlich für einige Wochen eine fantastisch-glitzernde Welt, in der die Baumkronen und Stauden, die kunstvollen Statuen, die Gegend um Brunnenlandschaft und Gebirgsbach sowie die Uferregionen des südlichen Kutzerweihers im Licht bezaubernder Illuminationen erstrahlen. Mit Hunderten Scheinwerfern, zig Projektoren, zahlreichen Video-Beamern und tausenden LED-Lichtern schafft Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld eine märchenhaft-mystische Atmosphäre, immer neu und immer anderes, und bringt damit Licht ins winterliche Dunkel des Parks. Das Besondere dabei sind seine selbst gefertigten Lichtobjekte und die fantasievoll-schwebenden Licht-Figuren.

Info: "Winterlichter im Luisenpark" von Samstag, 18. Januar, 18 Uhr, bis Sonntag, 23. Februar.