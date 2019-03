Mannheim. (sot) Während am Sonntag beim 67. Fastnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen die Narren regierten, war im Kino Atlantis und später in der Alten Feuerwache gemessene Ernsthaftigkeit zu spüren. Der Dokumentarfilm "I Am Not Your Negro" und die Podiumsdiskussion "Hommage an einen Großen" im Rahmen des Literaturfestivals "Lesen.Hören" bildeten aber nur scheinbar das Gegenprogramm zum bunten Treiben draußen. Schließlich waren der Film und die anschließende Hommage eindrückliche Plädoyers für eine in jeder Hinsicht bunte Gesellschaft, die Kontraste auszuhalten vermag.

Der US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin (1924 bis 1987), um den beide Veranstaltungen kreisten, ist durchaus so etwas wie eine Ikone der Gleichberechtigung aller Menschen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Herkunftsmilieus. Baldwin, selbst schwarz und homosexuell, war nicht nur Autor von Romanen, Kurzgeschichten und Dramen, sondern eine wesentliche Stimme der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung an der Seite von Martin Luther King wie von Medgar Evers und Malcolm X, an die "I Am Not Your Negro" erinnert.

Sein Essay "Nach der Flut das Feuer", 1963 erschienen, sei bis heute vermutlich sein am weitesten ausstrahlendes Werk zur Frage, was es bedeutet, ein Schwarzer in den USA zu sein, meint die Autorin und Redakteurin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Verena Lueken, die die Hommage an Baldwin leitete. Als Autor und Aktivist sei er jemand gewesen, der uns habe ahnen lassen, wie es sich als Mensch lebt, der in der Zuschreibung anderer, die sich ihm überlegen fühlen, eine Abweichung darstellt.

Tatsächlich führt von den rassistischen Zuständen in Baldwins Welt, gegen die er aufbegehrte und gegen die er, etwa in seinen Romanen "Von dieser Welt" und "Beale Street Blues" anschrieb, eine direkte Verbindung zu den jüngeren Rassenunruhen in Ferguson, Missouri, oder den rechtsextremen Aufmärschen und Ausschreitungen in Charlottesville, Virginia. Die weißen Amerikaner, wusste Baldwin klarsichtig, brauchen die kontinuierliche Demütigung der Afroamerikaner, um sich ihrer Macht zu versichern.

Aber die Versehrungen, die sie sich selbst mit dieser Eigenermächtigung und ihrer Grausamkeit zufügten, seien immens. "Vielleicht liegt die Wurzel unserer Misere, der menschlichen Misere darin, dass wir die ganze Schönheit unseres Lebens opfern, uns von Totems, Tabus, Kreuzen, Blutopfern, Kirchtürmen, Moscheen, Rassen, Armeen, Flaggen und Nationen einsperren lassen, um die Tatsache des Todes zu leugnen, die einzige Tatsache, die wir haben", schrieb er in "Nach der Flut das Feuer". Dieser Text war einer derjenigen, die der Schauspieler Mehmet Atesci vom Berliner Maxim Gorki-Theater mit sonorer Stimme in der Alten Feuerwache vorlas.

In einer etwas spröden Diskussion, die bisweilen an ein literaturwissenschaftliches oder soziologisches Seminar erinnerte, befragte Verena Lueken dazu die schwarze Übersetzerin Mirjam Nuenning, die etliche von Baldwins Erfahrungen auch in ihrer, viel weniger lange zurückliegenden Jugend teilte, sowie den Berliner jüdischen Lyriker Max Czollek, der es mit Theodor Adorno hielt, indem er die "Versöhnung der Differenzen" einforderte, eine pluralistische Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein könne.

Dass Baldwin aktuell bleibt, belegt auch die dtv Verlagsgesellschaft, die vor etwa einem Jahr die schrittweise Edition von Baldwins Gesamtwerk in Neuübersetzungen begann. Am Donnerstag startet mit "Beale Street" außerdem eine Verfilmung von Baldwins Roman "Beale Street Blues" in den Kinos. Die Schauspielerin Regina King wurde für ihre Rolle in dem Filmdrama gerade als beste Nebendarstellerin mit einem Oscar ausgezeichnet.