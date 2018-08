Von Jan Millenet

Es dauert nur eine kurze Weile, bis man sich an das Fahrrad mit dem großen Holzkasten vorm Lenker gewöhnt hat. Aber dann möchte man es kaum mehr hergeben. Denn die Vorzüge eines Lastenrads zeigen sich schnell. Das findet auch eine achtköpfige Gruppe, die den gemeinnützigen Verein LaMa (Dein Lastenvelo Mannheim) gegründet hat. Bei ihr kann man sich seit Kurzem kostenlos ein Lastenfahrrad für ein oder mehrere Tage ausleihen.

"So ein Rad ist perfekt für den Transport von Einkäufen, für Ausflüge mit Kindern oder für die Fahrt zu einem Grillabend", erzählt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Timo Borsdorf. Bis zu 100 Kilogramm kann man auf das dreirädrige Velo zuladen. Der 31-Jährige fährt auch privat ein Lastenfahrrad und möchte kaum mehr darauf verzichten müssen. "Wenn wir viele Dinge in den Garten transportieren müssen, kann ich mit dem Rad direkt ans Ziel fahren. Mit dem Auto wäre das nicht möglich, wir müssten dann alles noch ein schönes Stück schleppen."

Doch wie kommt man nun an das Lastenfahrrad des Vereins? Das sei eigentlich ganz einfach, sagt Borsdorf. Das Ganze läuft über das Internet, wo Interessenten das Rad reservieren können. Ausleihen kann man sich den Lastenesel bis zu drei Tage lang. Jede Person hat dazu einmal im Monat die Möglichkeit. Unterstützt wird der Verein unter anderem von verschiedenen Cafés, die als Ausleihstation dienen. Dort kann man das Fahrrad dann abholen. Da der Verein bislang nur ein Rad besitzt - die Anschaffungskosten liegen bei rund 2500 Euro -, wollen die Mitglieder ein rotierendes System organisieren. Das heißt, das Rad befindet sich jeden Monat in einem anderen Stadtteil. "Hierfür suchen wir noch weitere Unterstützer wie Cafés, Läden oder Vereine, die als Ausleihstation fungieren möchten", so der stellvertretende Vorsitzende. Wichtig dabei sei, dass die Stationen feste Öffnungszeiten haben. Bis Ende August befindet sich das Lastenvelo im Stadtteil Lindenhof, im September wandert es in Richtung Neckarstadt zum Alten Messplatz. Bis jetzt sei das Ausleihsystem schon ganz gut bei der Bevölkerung angekommen, sagt Borsdorf. Die Ausleihklientel ist dabei höchst unterschiedlich. "Zum Beispiel hat es sich ein älterer Herr ausgeliehen, der mit seinen Enkeln einen Ausflug machen wollte", erzählt der 31-Jährige.

Denn das Cargobike eigne sich sehr gut für den Transport von bis zu vier Kindern, die sicher angegurtet im Holzkasten mitfahren können. Andere wiederum nutzten den Service, um einfach mal so ein Rad auszuprobieren, um vielleicht herauszufinden, ob sich eine eigene Anschaffung lohnt.

Das Projekt LaMa kommt so langsam richtig ins Rollen. "Zurzeit sind wir dabei, eine gute Homepage zu gestalten", betont Borsdorf. Außerdem sucht der Verein nach Sponsoren, um eventuell weitere Räder anschaffen oder um Kosten, die beispielsweise bei Reparaturen anfallen, decken zu können. Gewinn machen möchten die Mitglieder nicht mit dem Radverleih, dürften sie als gemeinnütziger Verein ja auch nicht. "Für uns ist es einfach eine Herzensangelegenheit", sagt Borsdorf. Die Mitglieder freuen sich darüber hinaus auch über jeden, der sein Lastenrad für das Projekt zur Verfügung stellen möchte, falls er es zum Beispiel nicht häufig nutzt.

Die Idee zum Lastenradverleih ist im Rahmen des Wettbewerbs "Dein Radprojekt" der städtischen Geschäftsstelle Radjubiläum "Monnem Bike" entstanden. Anfangs waren es drei Gruppen, die dieselbe Idee hatten. "Doch wir haben uns schnell gefunden und zusammengeschlossen", sagt Borsdorf. Und gemeinsam haben sie einen Sonderpreis der Klimaschutzagentur gewonnen, der eine gute Starthilfe für die Umsetzung war.

In Ländern wie Holland sind Lastenvelos schon gang und gäbe. Neben Fahrspaß bietet es auch viele andere positive Nebeneffekte: In der Stadt ist man beispielsweise deutlich schneller unterwegs als mit dem Auto. Benzinkosten fallen weg. Muskelkraft wird gewonnen. Und obendrein dient es dem Schutz der Umwelt.

Info: www.lastenvelomannheim.de