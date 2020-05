Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Acht Wochen sind eine lange Zeit, besonders für ältere Menschen. So lange haben die Bewohner im Maria-Scherer-Seniorenzentrum im Stadtteil Rheinau lediglich über Skype oder Telefon den Kontakt zu ihren nächsten Verwandten aufrechterhalten können – wenn überhaupt. Seit Montagmorgen, 10 Uhr, sind Besuche auch in Zeiten von Corona wieder gestattet. Der Übergang zur Normalität ist hürdenreich. Denn die aktuellen Sicherheitsauflagen entsprechen fast denen eines Forschungslabors. Der Anspruch im Vorzeigehaus an der Minneburgstraße: Was von draußen reinkommt, darf drinnen niemandem schaden. RNZ-Mitarbeiter Wolf H. Goldschmitt hat dort seine Mutter besucht.

Das erste Wiedersehen mit meiner Mutter Anita Goldschmitt geht trotz Corona-Lockerungen nicht so locker über die Bühne. Bisher rief man dem Pförtner ein freundliches "Hallo" zu und marschierte hinein. Jetzt bleibt die Tür Richtung Fahrstühle geschlossen. Dem Mann hinter der Glasscheibe merkt man die Anspannung und Verantwortung in der neuen Lage an. An diesem ersten "Öffnungstag" werden bis zu zehn Leute täglich im Halb-Stunden-Takt vor ihm stehen. Sie müssen im videoüberwachten Windfang warten, bis sie wegen des strikten Betretungsverbots um das Gebäude herum zum Nebeneingang geschickt werden.

Alle Ankömmlinge müssen zudem Formulare ausfüllen: Name, Wohnort. Telefon, Datum. Prinzipiell gilt weiter: Besucher müssen sich telefonisch anmelden und als Kontaktperson registrieren, damit im Fall einer Ansteckung die Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die Frage nach möglichen Krankheitserscheinungen ist obligatorisch. Viel Papierkram und Aufwand, der nötig erscheint. Im Anschreiben der Heimleitung wird die Bürokratie erklärt: "Ältere Menschen mit Pflegebedarf stellen nicht nur wegen ihres Alters, sondern auch wegen häufig vorliegender Mehrfacherkrankungen eine besonders gefährdete Personengruppe dar".

Gut und gern 140 Senioren leben momentan im Haus, betreut von einer gleichgroßen Anzahl Mitarbeiter der Caritas. Diese "Helden an vorderster Front" sind allesamt negativ auf das Virus getestet und tragen stets Mundschutz. Eine der Betreuerinnen bringt schließlich meine Mutter in den eigens eingerichteten Kontaktraum, die frühere Cafeteria. Wo früher das Leben pulsierte, die älteren Menschen bei Kaffee, Kuchen oder einem Gläschen Wein mit Angehörigen zusammensaßen, herrscht jetzt absolute Stille. Um jegliche Versuchungen einer physischen Kontaktaufnahme zu unterbinden, hat der Hausmeister zwischen Gast und Heimbewohner eine Reihe von Tischen aufgebaut – die unmissverständliche Demarkationslinie. Bis hierher und bitte nicht weiter, lautet die Formel, die jeder verstehen sollte. Gut und gern fünf Meter auseinander sitzen also meine 91-jährige Mutter und ich, und machen ein wenig Quatsch. Aber wenigstens sieht man sich. Wie das Gegenüber unter seinem Mundschutz aussieht, ist ja auch kein Geheimnis.

Die halbe Stunde Sprechzeit verfliegt rasch. Doch die erste Visite nach zwei Monaten hat uns gut getan. Und die Fesseln der langen sozialen Isolation lösen sich wenigstens vorübergehend. Pünktlich holt die Schwester ihren Schützling wieder ab, der Zeitplan ist straff und verlangt sowohl Disziplin als auch zusätzlichen Einsatz aller Kräfte des Maria-Scherer-Hauses. Der nächste Besucher steht schon in den Startlöchern. Heimleiterin Snezana Manojlovic muss nur noch Tische, Stuhllehnen und Türgriffe im Besucherraum desinfizieren. Dann beginnt für eine weitere Familie der erste Schritt auf dem Weg zur Normalität.