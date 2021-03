Mannheim. (oka) Mit diesem deutlichen Ergebnis hatte Susanne Aschhoff (Grüne) nicht gerechnet: Mit knapp 28 Prozent holte sie den Mannheimer Norden und entriss der AfD das Direktmandat. Die muss einen herben Verlust von mehr als zehn Prozentpunkten hinnehmen und liegt mit 12,7 Prozent abgeschlagen hinter SPD (21,7 Prozent) und CDU (15,3 Prozent). "Das ist großartig", erklärte Aschhoff. "Es ist eine Bestätigung für mich, aber auch für unseren Ministerpräsidenten und die unsere Politik."

Dass die AfD vor fünf Jahren das Direktmandat holte, war ein großer Schock. Um das zu ändern, sei sie angetreten, so Aschhoff, die aus dem Stadtteil Schönau stammt. Freude herrschte auch bei Stefan Fulst-Blei (SPD), der wie 2016 das beste Ergebnis seiner Partei eingefahren hat. Er zieht über ein Zweitmandat in den baden-württembergischen Landtag ein. "Mein Hauptwahlziel ist erreicht, die AfD liegt in keinem Wahlbezirk vorne", so der Sozialdemokrat. Ähnlich äußerten sich Julia Schilling (FDP) und Sven Metzmaier (Die Linke). CDU-Kandidat Lennart Christ sieht die Maskenaffäre um Nikolas Löbel als Grund für das schwache Abschneiden seiner Partei im Wahlkreis.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Mannheim I 2021 2016 Wahlbeteiligung 51,3 % 58,8 % Grüne

Susanne Aschhoff direkt gewählt 27,8 % 21,9 % CDU

Lennart Christ 15,2 % 17,2 % SPD

Stefan Fulst-Blei gewählt 21,6 % 22,2 % FDP

Julia Schilling 6,6 % 6,0 % Linke

Sven Metzmaier 6,2 % 5,1 % AfD

Robert Schmidt 12,7 % 23,0 %

Mannheim. (alb) Nichts Neues im Mannheimer Süden – zumindest in der Gunst der Wähler. Elke Zimmer (Grüne) und Boris Weirauch von der SPD gehören auch dem neuen Landtag an. Die Handelslehrerin und Stadträtin lag dabei deutlich vor der Konkurrenz. Zimmer war in der laufenden Legislaturperiode für den verstorbenen Wolfgang Raufelder nachgerückt. Jetzt eroberte sie wie ihr Vorgänger das Direktmandat. Zimmer sagte, sie wolle sich wieder für ihre Herzensthemen Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt engagieren. Sie freue sich riesig über den Vertrauensbeweis der Wähler.

Der Innen- und Rechtsexperte Boris Weirauch holte das zweitbeste SPD-Ergebnis in Nordbaden. Und sprach sich klar für einen Politikwechsel im Land und eine Ampel-Koalition aus. Die CDU überquerte im Süden knapp vor den Genossen die Ziellinie. Dennoch schaffte es ihr Bewerber Alfred Wieczorek, früherer Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, nicht in den Landtag. Er machte neben dem "Maskenskandal" des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel auch die Bildungspolitik von Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann für das schlechte Abschneiden der Christdemokraten verantwortlich.

Mannheimer Politiker von FDP und AfD sind ebenfalls nicht im neuen Landtag vertreten. Das, obwohl die Liberalen ihr stärkstes Ergebnis der vergangenen 50 Jahre in der Stadt holten.

Wahlkreis Mannheim II 2021 2016 Wahlbeteiligung 61,8 % 65,7 % Grüne

Elke Zimmer direkt gewählt 35,9 % 31,4 % CDU

Alfred Wieczorek 16,7 % 20,9 % SPD

Boris Weirauch gewählt 15,9 % 18,8 % FDP

Florian Kußmann 9,2 % 8,4 % Linke

Isabell Fuhrmann 5,5 % 4,5 % AfD

Heinrich Koch 7,9 % 14,4 %