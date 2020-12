Von Volker Endres

Mannheim. Wegen Betrugs muss sich seit Mittwoch der ehemalige Leiter eines Pflegedienstes vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Er soll wissentlich falsche Dienstleistungen in Rechnung gestellt haben. Zwischen 2016 und 2018 sei den Krankenkassen dadurch ein Schaden von fast 360.000 Euro entstanden, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Knapp 45 Minuten lang zählte Staatsanwalt Michael Hager die angeblichen Verfehlungen des Mannheimer Pflegediensts auf, den der 41-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau noch als Student gegründet hatte – im Jahr 2006 ursprünglich als Vermittlungsdienst polnischer Pflegekräfte nach Deutschland, seit 2010 als Dienstleister für Komplettpflege. Zunächst offensichtlich auch erfolgreich. Mit einem neuen Konzept wurden in Bad Rappenau und Osthofen eine Art Wohngemeinschaft für Patienten gebildet, die regelmäßig von den Mitarbeitern des Pflegedienstes betreut wurden. Zumindest in der Theorie.

"Zwischen den Krankenkassen und dem Pflegedienst wurden gewisse Pflegeschlüssel vereinbart", erklärte Staatsanwalt Hager. Etwa eine Eins-zu-Eins Vollzeitbetreuung oder eine Pflegekraft, die sich um vier Patienten kümmern sollte. Alles selbstverständlich nicht nur ordnungsgemäß dokumentiert, sondern auch unter der Voraussetzung, dass ausschließlich ausgebildete Fachkräfte die Pflege der Patienten übernehmen. Weder das eine noch das andere habe der Pflegedienst in den 16 Fällen eingehalten aber trotzdem abgerechnet, so der Vorwurf der Anklage.

Unleserliche Behandlungsdokumentationen, Unterzeichner, die nicht mit dem Dienstplan in Einklang stehen und deutlich mehr Patienten pro Pflegekraft als eigentlich mit den jeweiligen Krankenkassen vereinbart waren – seit 2016 nach Erkenntnis der Staatsanwaltschaft eine gängige Praxis in dem Pflegedienst. Zwischen 500 und fast 25.000 Euro seien so je Patient und Monat zu viel abgerechnet und von den Krankenkassen auch überwiesen worden. Dabei habe das Ehepaar als Pflegedienstbetreiber jeweils mit Vorsatz gehandelt. "Nicht eingehaltener Versorgungsschlüssel, nicht eingehaltene Dokumentation", wiederholte Hager nach jedem einzelnen Tatvorwurf.

Genutzt hat es offensichtlich wenig: Der Pflegedienst als Personengesellschaft ging 2018 in die Insolvenz. Der 41-Jährige bezifferte seine Schuldenlast auf "ungefähr zwei Millionen Euro". Gemeinsam mit seiner Frau, dem sechs Jahre alten Sohn und der neugeborenen Tochter habe er deshalb in Irland mittlerweile einen Neustart begonnen – bis zu seiner Verhaftung im Juni dieses Jahres.

Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der Mann noch nicht, machte lediglich Angaben zu seiner Person. "Wir hatten noch keine Gelegenheit, seine Erklärung zu besprechen", sagte sein Verteidiger, stellte eine entsprechende Aussage aber für den nächsten Verhandlungstag in Aussicht. Das Verfahren gegen die zunächst ebenfalls angeklagte Ehefrau sei in der Zwischenzeit eingestellt worden. Sie habe im Tatzeitraum kaum in der Firma gearbeitet.

Der Prozess wird am 5. Januar fortgesetzt. Bis Ende Februar sind noch acht weitere Verhandlungstage festgesetzt.