Mannheim. Baden-Württemberg ist das Land der Tüftler mit vielen Kreativen. Nicht immer führen die Ideen zur Marktreife und bewähren sich im Alltag, manche verschwinden schon bald wieder, andere sind erfolgreich, ohne dass die Öffentlichkeit viel davon erfährt. Anders bei den Preisträgern von "Ideenstark". Zwei ganz unterschiedliche "Erfinder" aus Mannheim haben es in diesen Tagen geschafft, von der MFG, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, mit dem Förderpreis ausgezeichnet zu werden.

So hat Isabelle Kempf mit ihrem Laden und der Geschäftsidee "Umgekrempelt" Erfolg gehabt. Die 38-Jährige eröffnete in der Mannheimer Innenstadt einen Klamottenladen, wie sie es selbst beschreibt, der viel mehr ist als eine übliche Boutique. Mit der dazugehörigen kleinen Schneiderwerkstatt und ihrem Konzept für nachhaltige Mode hat sie die Jury überzeugt. Die anderen Preisträger aus Mannheim sind Thomas Woschitz und Stefan Wandel, zwei ehemalige Absolventen der Popakademie, die einen musikalischen Brückenschlag zu Musikern nach Russland gewagt haben und mit ihrem Unternehmen "Ostar Music Network" gerade dabei sind, ein Geschäftsmodell auf internationaler Ebene aufzubauen.

> Umgekrempelt: Vor fünf Jahren hat Isabelle Kempf, die eigentlich aus Freiburg stammt und in Passau Kulturwirtschaft studiert hat, ihren Laden in M 2,15a, eröffnet. "Von meinen Omas bin ich so geprägt, dass nichts weggeworfen wird, dass alles irgendwie wieder verwendet werden kann", beschreibt Isabelle Kempf ihr Konzept von "Slow Fashion". Daher wird in ihrer Boutique nicht nur verkauft, sondern viel informiert, geschneidert, wieder verwertet.

Die Kunden sollen und wollen wissen, wo die Bluse, die Hose oder das Kleid hergestellt worden ist, aus welchem Material und unter welchen Arbeitsbedingungen, sagt die Mannheimerin. Trotzdem liegt und hängt in den Regalen und auf den Bügeln keine langweilige Ökomode, sondern moderne Shirts und Jeans. Vor allem die Jeans stehen bei "Umgekrempelt" im Zentrum. Wer mit seiner Lieblingsjeans zu uns kommt, bekommt sie repariert, sagt Isabelle Kempf, die sich gerade in Mutterschutz befindet, aber von ihrer Schneiderin und vier weiteren Kräften geschäftsmäßig unterstützt wird. Wenn die Jeans gar nicht mehr zu reparieren ist, wird sie einfach umgewandelt in Täschchen für Stifte oder Turnbeutel. Sogar die geshredderten Jeans finden noch eine Weiterverarbeitung.

Der verheerende Brand in einer Kleiderfabrik in Bangladesch, wo Hunderte von Menschen starben, war mit ein Motiv für die Erfinderin den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Daher wird in "Umgekrempelt" nicht nur fair hergestellte Mode angeboten, sondern auch aufgeklärt, wo und wie die Labels produzieren. Wer sich nicht für die Detailinformationen über die Arbeitsbedingungen interessiert, kann trotzdem sicher sein, dass die Produkte fair und ökologisch produziert wurden, so Isabelle Kempf.

Überhaupt plädiert sie dafür, Kleidung länger zu tragen, den Kleiderschrank zu überprüfen, was wirklich gebraucht wird. Wer seine Farben und seinen Geschmack kennt, braucht weder einen riesigen Kleiderschrank noch ein riesiges Budget, sagt die 38-Jährige. Dann habe man eine stimmige Garderobe, die zu einem passt. Wenn nicht gerade Corona-Pandemie herrscht, können sich die Kunden im Laden Zeit nehmen, sogar selbst schneidern. Oder sie bestellen vorher und lassen sich beliefern. Während des ersten Lockdown hat Isabell Kempf mit ihrem Team einen Online-Shop aufgebaut. Per Post oder Radkurier wird gegen Pauschale in Mannheim und Ludwigshafen ausgeliefert, je nach Menge sogar nach Heidelberg.

"Ideenstark" ist eine Auszeichnung der Medien- und Filmgesellschaft (MFG) und wird unterstützt durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Insgesamt 120 Kreativunternehmen aus dem ganzen Land hatten sich um den Förderpreis beworben, die zehn Besten machten das Rennen. Darunter sind die beiden Projekte aus Mannheim, die hier vorgestellt werden. Die Preisträger werden ein Jahr lang begleitet und gecoacht.

> Ostar Music Network: "Wir verstehen uns als Spezialisten für interkulturelle und soziale Verständigung durch Musik." Was sich so abstrakt anhört, ist preiswürdig. Thomas Woschitz und Stefan Wandel, beide Absolventen der Popakademie in Mannheim, haben es geschafft, grenzüberschreitende Projekte in Gang zu setzen, die nicht nur die Unterstützung des Auswärtigen Amts und der Friedrich-Ebert-Stiftung fanden, sondern jetzt auch mit dem "Ideenstark"-Förderpreis ausgezeichnet wurden. Die beiden jungen Musiker gehen im Bereich Musikindustrie neue Wege und haben ein Modell entwickelt, das dazu geeignet ist, eine Brücke zu schlagen zwischen Kreativen in Ost und West.

Der Funke zündete 2017 beim "Ural Music Night"-Festival in Jekaterinburg am Rande des Uralgebirges. Der 28-jährige Thomas Woschitz und Stefan Wandel (32) reisten damals voller Vorurteile und Unwissen, wie sie heute sagen, nach Russland zu einem Konzert und kamen voller Begeisterung wieder zurück. Sie trafen dort nicht nur viele talentierte junge Menschen, sondern auch Kreative, mit denen sie heute noch Kontakt haben. Nach diesem Camp reifte bei ihnen der Plan, binationale Music-Camps zu gestalten und den Austausch zu forcieren.

Inzwischen ist daraus ein jährlich stattfindendes Treffen und ein Geschäftsmodell geworden. Das vom Land Baden Württemberg und dem Auswärtigen Amt geförderte Bildungsprojekt, soll jungen Musikern in Osteuropa den Weg zur Professionalisierung ermöglichen. Konkret bedeutet das, dass die Initiatoren von Ostar Music in Russland solche Camps organisieren. Dabei wird den Teilnehmern vermittelt, wie Musikindustrie funktioniert. Zum Abschluss gibt es immer ein Konzert. Mittlerweile haben die beiden Mannheimer ihre Zusammenarbeit auf Kreative in der Ukraine ausgeweitet, für nächstes Jahr sind Treffen in Mannheim und Kiew geplant.

Für die Jury von "Ideenstark" war ausschlaggebend, dass Thomas Woschitz und Stefan Wandel die "Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen für Kreativschaffende der Musik und Musikwirtschaft im Rahmen eines kulturellen Austauschprogramms zwischen Deutschland und Osteuropa entwickelt haben", so die Begründung.

Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit "Embrace 2020", einem Gemeinschaftsprojekt des Mannheimer Start-ups "Ostar Music Network", dem Verein Music Commission und Next Mannheim. "Wir wollen Wege aus der Krise finden und positive Signale senden", sagen die beiden Startup-Gründer Woschitz und Wandel. Das Projekt "Embrace 2020" zusammen mit ukrainischen Musikern sei ein wertvolles Werkzeug zur besseren interkulturellen Verständigung.