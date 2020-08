Von Olivia Kaiser

Mannheim. Derzeit steht die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Asylsuchende an der Ecke der Industrie- und Pyramidenstraße leer. Die Geflüchteten wurden in anderen Einrichtungen Baden-Württembergs untergebracht, weil das herunter gekommene Industriegebäude nahe des Bonadieshafens in der Neckarstadt nicht mehr dafür geeignet war, dort Menschen anständig unterzubringen. Momentan verhandelt das Land mit dem neuen Eigentümer – er hat das Areal Mitte 2019 erworben – über eine grundlegende Sanierung. Gleichzeitig sucht man aber auch nach einem möglichen Alternativstandort. Doch der ist schwer zu finden.

Das merkt auch Boris Weirauch. In einem Brief an das Finanzministerium in Stuttgart wollte der SPD-Landtagsabgeordnete wissen, ob der Standort an der Ludwig-Jolly-Straße in der Neckarstadt nicht in Frage käme. Vor etwa fünf Jahren hatte die damals noch rot-grüne Landesregierung dort den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in Erwägung gezogen. Weirauch schlug zudem vor, zu prüfen, ob nicht landeseigene Hafenflächen genutzt werden könnten.

Beiden Vorschlägen hat Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) in ihrem Antwortschreiben nun eine Absage erteilt. Aufgrund der seit Ende 2015 rückläufigen Flüchtlingszahlen sei damals entschieden worden, das Neubau-Vorhaben zurückzustellen und später auch nicht mehr weiter zu verfolgen. Gründe waren "vor allem die Lage an der lärmintensiven B44 und an den Bahngleisen", heißt es in Sitzmanns Schreiben. Auch zu hohe Kosten führt sie an. Landeseigene Hafenflächen wären nicht verfügbar, aber auch nicht geeignet. "Bemerkenswert" nennt Weirauch das Argument der rückläufigen Flüchtlingszahlen.

"Das klingt eher nach einer Schutzbehauptung, man hätte aber spätestens in den Folgejahren erkennen müssen, dass die Zustände immer schlimmer werden", kritisiert er. Ein interessantes Detail des Briefs: Sitzmann schreibt, dass der Mietvertrag des LEA-Areals zum 31. Dezember 2020 ausläuft. Derzeit verhandle man "intensiv" mit dem Eigentümer "über eine Anmietung über 2020 hinaus." Dieser habe sein Interesse an einem langfristigen Mietverhältnis mit dem Land bekundet und "die Umsetzung von umfangreichen Umbauten und Sanierungsmaßnahmen abhängig von einer künftigen Vertragsbindung grundsätzlich zugesagt." Demnach sollen Sanitärräume, Aufenthaltsbereiche und Essensausgabe neu gestaltet und eine neue Heizungsanlage installiert werden.

Aber man sucht nach Alternativstandorten – auch, weil die Stadt durchaus Interesse an einem anderen Standort bekundet habe. "Die Suche war bislang leider erfolglos", so die Finanzministerin und verweist dabei auf das zuständige Ministerium für Inneres und Migration. "Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen", kommentiert eine Sprecherin der Stadt Mannheim. "Wir befinden uns dazu nach wie vor in Gesprächen mit dem Land."

Der Stadtverwaltung ist daran gelegen, dass es auch weiterhin eine Landeserstaufnahmeeinrichtung im Stadtgebiet gibt, denn derzeit profitiert Mannheim vom sogenannten LEA-Privileg. Das bedeutet, dass Kommunen mit einer LEA keine Geflüchteten dauerhaft unterbringen muss. Der hohe Zuzug von Menschen aus Südosteuropa stellt die Stadt bereits vor große Herausforderungen. Würde das Privileg entfallen, müsste Mannheim laut "städtischen Berechnungen 4000 Geflüchtete in eigener Zuständigkeit dauerhaft unterbringen", wie Edith Sitzmann schreibt.

Der SPD-Abgeordnete begrüßt, dass Stadt und Land gemeinsam nach einer Lösung suchen. "Alles andere wäre für eine Stadt wie Mannheim sozial und finanziell kaum zu schultern, wenngleich in unserer Stadt viel haupt- und ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe vorhanden ist", plädiert Weirauch für die Sicherung des LEA-Privilegs. Er fordert, dass die Landesregierung die maximale Aufenthaltsdauer in einer Erstaufnahmeeinrichtung von aktuell bis zu 18 Monaten deutlich verkürzt. "Alles andere ist unmenschlich, wie das Beispiel der LEA in der Industriestraße mehr als verdeutlicht hat."