Mannheim. (mpt) Er hinterlässt eine Lücke in der Mannheimer Kulturszene: Kurt Gehring ist im Alter von 66 Jahren in der Nacht zum Mittwoch überraschend gestorben. Seit über 40 Jahren betrieb er in Neckarau Mannheims älteste Kleinkunstbühne "Gehrings Kommode".

Eigentlich war Kurt Gehring gelernter Konditormeister. 1975 übernahm er mit seiner Mutter den Laden seines verstorbenen Vaters. Aber aufgrund einer Mehlstauballergie musste er seinen Beruf aufgeben. Doch der damals 25-Jährige machte aus der Not eine Tugend: Kultur statt Kuchen hieß es. "Gehrings Kommode" war die Kult-Adresse in Neckarau.

Das lag zum einen an der heimeligen Atmosphäre, aber vor allem an dem vielfältigen Programm, das der Mannheimer immer wieder auf die Beine stellte. Seine Kommode hatte viele Schubladen, in denen Blues, Jazz, Rock und Kabarett Platz fanden. Der einst von Superstars wie Joe Cocker und John Lee Hocker engagierte US-Gitarrist Jim Kahr lebte in den 1980er-Jahren in der Quadratestadt und trat regelmäßig in der Kommode auf. Mit dem Musiker verband Kurt Gehring auch eine Freundschaft. Auch regionale Künstler wie Bülent Ceylan oder Arnim Töpel standen bei ihm auf der Bühne. Im vergangenen Jahr feierte Kurt Gehring noch ein Jubiläum. Die Familienkonditorei wurde 100 Jahre alt. Wie es mit der Kleinkunstbühne weitergeht, ist nicht bekannt. Veranstaltungen an diesem Wochenende fallen aus.