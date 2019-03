Bringt frischen Wind in die Kunsthalle: Johan Holten. Foto: Deck

Von Susann Behnke-Pfuhl

Mannheim. Der 43-jährige Johan Holten wird Nachfolger der Mannheimer Kunsthallenchefin Ulrike Lorenz, die zur Stiftung Weimar wechselt. Der Kulturausschuss der Stadt Mannheim hat sich für den dynamischen Ausstellungsmacher aus Kopenhagen entschieden, der seine erste Stelle in Heidelberg antrat. Die Beschlussfassung im Gemeinderat am 9. April gilt als Formsache. Bis Oktober wird der noch amtierende Direktor der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden seine neue Stelle antreten. Dass er dabei seinen Wohnsitz in Heidelberg hat, passt sehr gut.

In Heidelberg hat Johan Holten zwischen 2006 und 2011 als Leiter des Kunstvereins viel Staub aufgewirbelt. Eines seiner erfolgreichsten Ausstellungsprojekte "Islands + Ghettos" (2008) vereint visionäres Denken, einen globalen Kunstansatz und ein Gespür für aktuelle Fragestellungen. Sein Verdienst: das künstlerische Aufzeigen von räumlicher und sozialer Fragmentierung in den Megacitys und ihr Einfluss auf die europäische Stadtentwicklung.

Sein Credo war es "Wissen durch Kunst" zu produzieren - unabhängig von Künstler-Rankings oder Quotenträchtigkeit, wie er es einmal in einem Streitgespräch über den Kunstmarkt auf den Punkt brachte. Symposien und Ausstellungen zum öffentlichen Raum in Heidelberg schlossen sich an und sollten zu einem reflektierten Umgang mit Kunst anregen. Dabei eckte er oft an, zu schnell sein Schritt, zu radikal das Denken.

Den Heidelberger Kunstverein richtete er als "lokale Schnittstelle für internationale Tendenzen in einer globalen Welt" ein - und bekam dafür 2009 den Preis der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine in Zusammenarbeit mit der Art Cologne. In der Stadt genoss der umtriebige Kurator einen guten Ruf, es wurden "Temperament und Engagement" (OB Eckart Würzner) bescheinigt. Kritisiert wurde allerdings, warum man bei der Förderung junger, nicht-etablierter Kunst nicht auch die der Region berücksichtigen konnte.

Als der Familienvater 2011 unvermittelt nach Baden-Baden ging, verlor Heidelberg einen souveränen Geist - und der Kunstverein musste zunächst mit Interimslösungen klarkommen. In dem Kurort gab Holten der traditionsreichen Kunsthalle ein unverwechselbares Profil. Er positionierte sein Haus ausgezeichnet neben dem Flaggschiff Museum Frieder Burda mit seinen Blockbuster-Ausstellungen.

Mit Retrospektiven globaler Kunst und ausgefallenen Kunstkonzepten wie der Ausstellung "Übermorgenkünstler", die junge Kunst aus 8 Akademien Baden-Württembergs zusammenführte (und auch gleich Entwürfe junger Designer einbezog), erregte er Aufsehen. 2013 wurde ihm der Justus Bier-Preis für Kuratoren für das Projekt "Auf Zeit" verliehen. Seine letzten Einzelausstellungen, unter anderem über die Polin Alina Szapocnikow oder die amerikanische Künstlerin Nicole Eisenman erzielten gute Kritiken.

Was man für so eine steile Karriere braucht? Wie soll es anders sein, hat der 1976 geborene Querdenker eine unkonventionelle Vita. Vier Jahre professioneller Tänzer beim Hamburg Ballett von John Neumeier, dann ein Studium der Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Mannheimer erhoffen sich nun neue Impulse für ihre durch Lorenz hervorragend aufgestellte Kunsthalle. Die werden sie mit dem enthusiastischen Kurator bekommen.