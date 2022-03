Von Marco Partner

Mannheim. Als Stätte für Jazz- und Weltmusik-Konzerte, Theaterstücke, Ausstellungen, Feste und Fastnachtssitzungen ist das Käfertaler Kulturhaus bekannt. Derzeit wird das für drei Millionen Euro aufwendig sanierte Gebäude aber vor allem als Corona-Test- und Impfstation genutzt. "Wir gehen nun schon ins fünfte Jahr mit vielen Einschränkungen und finanziellen Einbußen", sagt Leiterin Ute Mocker – und blickt dennoch zuversichtlich nach vorne. Auch, weil sich draußen eine neue Baustelle auftut: Im Stempelpark wird eine Open-Air-Bühne errichtet, die Hoffnung auf den Kultursommer und bessere Zeiten macht.

Paradox ist das ja schon: Da steht man in einem picobello sanierten Konzertsaal, die hohen Akustikdecken, der neue Boden und die herausgeputzten Ziegelwände strahlen noch wie am ersten Tag, obwohl die große Renovierung schon drei Jahre her ist. Auf die bauliche Frischzellenkur anno 2019 folgte die Pandemie. "Die große Wiedereröffnung war für Mai 2020 geplant", verrät Mocker, nun wurde sie zumindest in einem kleinen Rahmen im Oktober 2021 nachgeholt. Doch der Startschuss für das große Kulturprogramm musste abermals verschoben werden.

800 Veranstaltungen – von kleinen Tagungen bis zur großen Prunksitzung – zählt das seit Ende der 1960er-Jahre bestehende Kulturhaus für gewöhnlich. "Vor allem die fehlenden Fastnachtsveranstaltungen sind heftig. Der Februar ist zwar der kürzeste, aber unser stärkster Monat, auch dank der Gastronomie-Umsätze", betont die Leiterin. Doch die Räumlichkeiten sind in Corona-Zeiten auf andere Weise gefragt und werden nicht nur für Covid-Tests oder Versteigerungen vom Amtsgericht, sondern auch für wissenschaftliche Prüfungen genutzt. Duale Hochschüler, angehende Mediziner und Juristen schreiben ihre Klausuren aus Platzmangel in den Fakultäten jetzt da, wo eigentlich der Narrhallamarsch ertönen müsste.

"Auch die Musikhochschule, das Nationaltheater, Orchester und Chöre sind froh über den großen Raum", weiß Mocker. Bei anderen typischen Anfragen wie Hochzeiten, Henna-Abende oder Abi-Bälle aber muss sie auf "irgendwann später" vertrösten. Ein großes Ereignis aber schwebt über allem: 125 Jahre Eingemeindung feiert Käfertal in diesem Jahr. Aber wie, das ist in Corona-Zeiten die große Frage. Mockers Blick schweift nach draußen. Von ihrem Büro aus kann sie auf den Stempelpark mit seinen Kunstskulpturen schauen. Eine Open-Air-Bühne wird auf der Anlage entstehen, mit großen Masten für eine Sommersegel-Überdachung, die im Herbst wieder eingefahren werden kann.

37.000 Euro bekam man hierfür von der Stadt zugesagt. Zum Fest der Eingemeindung soll die Einweihung erfolgen. Gerade gebeutelte Karnevalsvereine wie die Löwenjäger sind bei der Sommer-Planung für das Jubiläum gleich dabei. "Aber viele Vereine sind auch platt. Auch für uns als Kulturhaus wurde es von Lockdown zu Lockdown mental immer schlimmer", weiß Mocker.

Das Team mit 21 Mitarbeitern konnte jedoch gehalten werden, zudem kamen neue Kräfte mit Erfahrung aus der Veranstaltungsbranche hinzu. Mit Alessandro Cicchinelli hat Ute Mocker, die seit 2014 das Kulturhaus leitet, nun einen Stellvertreter an ihrer Seite. "Das ist eine wichtige Entlastung, so kann ich mich um Fundraising und inhaltliche Konzepte kümmern. Dinge, die ich sonst am Wochenende oder spät abends gemacht habe", betont sie. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte hat man viel vor. "Ab Juli möchten wir wieder einen Galerie-Bereich haben und wieder Ausstellungsstätte sein", erklärt sie.

Dr. Pamela Pachl vom Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen und die Mannheimer Künstlerin Uta Dorra sollen das Zwei-Generationen-Projekt "Paper Art" kuratieren. Der bildende Künstler Harald Priem, der in seinen Unorte-Projekten alte, verlassene Orte wie Fabrikgebäude aufsucht und Fundstücke in Kunstwerke verwandelt, soll den Anfang machen.

Auch urbane Kunst soll Thema sein, neue Murals (Wandgemälde) könnten im ehemaligen Bauern- und Handwerksdorf entstehen. "Hier sind wir mit den Machern von ‚Stadt.Wand.Kunst‘ im Gespräch", sagt Mocker. Drei bis vier Ausstellungen mit regionalen Künstlern, Workshops und Künstlergesprächen sollen pro Jahr initiiert werden. Es ist also trotz Wartens und vermeintlichen Stillstands viel Bewegung im Kulturhaus. "Wir freuen uns schon darauf, wieder voll loslegen zu können", betont Mocker.

Info: Von März bis Juni öffnet das Kultur-Café jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat um 17 Uhr. Die musikalische Palette reicht von Jazz, Beethoven-Sonaten, Musical-Highlights bis zu Funk, Soul, brasilianischer Musik und Stepptanz. Den Anfang macht am 6. März das Trio Jeanette Friedrich, Rouven Gruber und Bernd Nauwartat mit eigenen Songs und beliebten Musicalmelodien.