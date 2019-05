Von Alexander Albrecht

Welche Ziele haben sich die aussichtsreichsten Parteien für die Kommunalwahl am 26. Mai vorgenommen, was soll sich in Mannheim ändern? Die RNZ hat nachgefragt. Hoch im Kurs stehen Kinderbetreuung, öffentlicher Nahverkehr, Wohnen und Sicherheit.

Hintergrund Kommunal-O-Mat

für Mannheim RNZ. Der Wahl-O-Mat hat sich als Orientierungshilfe vor Wahlen auf Landes-, Bundes- und Europaebene etabliert. Erstmals gibt es ein solches Internet-Angebot nun auch für die Mannheimer Gemeinderatswahl. Den Kommunal-O-Mat entwickelt hat ein Team von Sozialwissenschaftlicher der Universität Mannheim und Praktikern. Ähnlich wie beim Wahl-O-Mat werden den Nutzern insgesamt 38 kontroverse Thesen präsentiert, zu denen sich zuvor die Parteien geäußert haben und anschließend eingearbeitet worden sind.. Dabei geht es zum Beispiel um Verkehrsthemen wie Radwegeausbau und Falschparken, Sozialpolitik wie den öffentlichen Wohnungsbau oder Bildungseinrichtungen. Es gibt jeweils vier Antwortmöglichkeiten: Zustimmung, Neutral, Ablehnung oder Überspringen. Thesen, die die Anwender für besonders wichtig halten, können doppelt gewichtet werden. Am Ende erfahren die Nutzer, mit welchen Parteien sie am ehesten übereinstimmen oder nur wenige Schnittmengen haben. Info: Der Kommunal-O-Mat im Internet unter www.mzes.uni-mannheim.de/komomat

SPD (bislang 13 Sitze im Rat, Fraktion):

> Geschlechterverhältnis auf der Liste: jeweils 24 Frauen und Männer

> Altersschnitt der Kandidaten: 46 Jahre

> Wahlziel: Die SPD hat den Anspruch, stärkste Fraktion im Gemeinderat zu sein. Aufgrund des veränderten Wahlrechts seit 2014 und der hohen Anzahl an teilnehmenden Parteien und Gruppierungen ist die Nennung einer konkreten Sitzzahl nicht möglich.

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Wohnen muss bezahlbar sein, die Sozialquote ist ohne Ausnahmen umzusetzen. 2. Wir wollen ausreichend Plätze für die Betreuung von Kindern in Krippe, Kindergarten und Hort in jedem Stadtteil schaffen. 3. Wir setzen uns für den Kodex für gute Arbeit ein: Mannheimer Firmen sollen gute Löhne bezahlen.

CDU (13 Sitze, Fraktion):

> Geschlechterverhältnis: Wir haben erstmals eine Liste aufgestellt mit je 50 Prozent Frauen und Männern.

> Altersschnitt: 48,2 Jahre

> Wahlziel: Wir wollen so stark wie möglich werden.

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Wir wollen dafür sorgen, dass jedes Kind den Betreuungsplatz bekommt, den die Familie braucht. 2. Wir wollen für mehr Sauberkeit durch mehr Personal bei der Stadtreinigung sorgen. 3. Wir wollen eine bessere Verkehrspolitik: Baustellenmanagement, intelligentes Parkleitsystem und mehr Geld für Straßen und Radwege.

Grüne (sieben Sitze, Fraktion):

> Geschlechterverhältnis: 25 Frauen und 23 Männer

> Durchschnittsalter: 44,5 Jahre (am Wahltag)

> Wahlziel: zehn plus x Sitze

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Wir wollen Klimaschutz umsetzen und Naturräume sichern durch deutlich energieeffizienteres Bauen, mehr Dach-und Fassadenbegrünung sowie einen sozial verträglichen Kohleausstieg deutlich vor 2038. 2. Wir wollen die Verkehrswende umsetzen, indem wir den Radverkehrsanteil bis 2024 um die Hälfte steigern und den ÖPNV günstiger machen bei engerer Taktung der Busse und Bahnen. 3. Wir wollen allen Kindern beste Entwicklungsmöglichkeiten bieten durch einen bedarfsgerechten Ausbau von Kita- und Hortplätzen sowie Jugendtreffs in allen Stadtteilen und mehr Ganztagsschulen.

Mannheimer Liste (vier Sitze, Fraktion):

> Geschlechterverhältnis: 16 Frauen und 32 Männer

> Altersschnitt: 59,2 Jahre

> Wahlziel: fünf Sitze plus x

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Buga-Vertrag kündigen - Finanzmittel sinnvoll einsetzen. 2. Keine 200 zusätzliche Güterzüge pro Nacht mitten durch Mannheim - eine Tunnellösung ist machbar. 3. Verfall der Infrastruktur in der Innenstadt und den Stadtteilen stoppen.

FDP (zwei Sitze, Gruppierung):

> Geschlechterverhältnis: zwölf Frauen und 36 Männer

> Altersschnitt: 47,7 Jahre

> Wahlziel: vier Sitze beziehungsweise acht Prozent

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Mehr Wohnraum durch mehr Neubauten, Dachausbauten und Umnutzungen statt mehr Bürokratie zur Verwaltung des knappen Wohnraums. 2. Längere Öffnungszeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen am Abend, an Wochenenden und in den Ferien, damit die Kita offen ist, wann immer Eltern und Kinder ein Betreuungsangebot brauchen. 3. Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit einer dritten Rheinquerung, mehr Lärmschutz entlang der Bahnstrecken und neuen innovativen Transportmitteln wie zum Beispiel einer Seilbahn, damit die Menschen wieder gut von A nach B kommen.

Die Linke (zwei Sitze):

> Geschlechterverhältnis: 24 Frauen und 24 Männer

> Altersschnitt: 51 Jahre

> Wahlziel: vier plus x Sitze

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Städtische Baugrundstücke bleiben in städtischem Eigentum und werden nur gemeinwohlorientierten Bauträgern in Erbpacht zur Verfügung gestellt; Neubauten überwiegend im preiswerten Segment, deutliche Erhöhung der bisherigen Sozialquote von 30 Prozent. 2. Kinderbetreuung und Bildung: Ausbau der Ganztagsbetreuung, gebührenfreie Krippen- und Kitaplätze, flächendeckende Versorgung mit Ganztagsschulen, konsequente Sanierung und Modernisierung der Schulen. 3. Ausbau des mittelfristig kostenlosen ÖPNV und von Radwegen, Autos müssen, wo es geht, raus aus dem Zentrum.

Mittelstand für Mannheim (zwei Sitze)

> Geschlechterverhältnis: 16 Frauen und 32 Männer

> Altersschnitt: 55 Jahre

> Wahlziel: mindestens zwei Sitze

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Echter Schuldenabbau und keine Neuverschuldung der Stadt über die Eigenbetriebe. 2. Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur, dazu gehört auch eine sichere Zukunft für das Klinikum. 3. Integration kann nur durch Fordern und Fördern erfolgen.

Mannheimer Volkspartei (ein Sitz):

> Geschlechterverhältnis: 18 Frauen und 30 Männer

> Altersschnitt: 43,5 Jahre

> Wahlziel: vier Sitze (Fraktionsstatus)

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Wir treten für lebendige Stadtteile ein, das heißt eine Erhöhung der Stadtbezirksbudgets und eine Verbesserung des ÖPNV. 2. Wir lehnen im Bereich der Bildungspolitik das Konzept der Ganztagsschule entschieden ab. 3. Wir wollen attraktive Freizeitangebote in Mannheim schaffen.

AfD (kein Sitz*):

> Geschlechterverhältnis: neun Frauen und 39 Männer

> Altersschnitt: 54,4 Jahre

> Wahlziel: sechs Sitze plus x

> Drei wichtigste Forderungen: 1. Wir fordern eine massive Erhöhung der Mittel für die Sanierung der maroden Straßen, Wege und städtischen Gebäude. 2. Wir fordern konsequente Maßnahmen der Stadtreinigung und des kommunalen Ordnungsdienstes sowie eine personell und materiell besser ausgestattete Polizei, um für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Mannheim zu sorgen. 3. Wir fordern, dass die Stadt entschlossen gegen die Armutszuwanderung vorgeht, Integration von Migranten einfordert und fördert.

* Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren war die AfD mit vier Abgeordneten in den Gemeinderat eingezogen. Später spalteten sich drei Stadträte ab und firmieren heute als sogenannte Bürgerfraktion, ein Rat wechselte zum Mittelstand für Mannheim.