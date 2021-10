Von Alexander Albrecht

Mannheim. Zyniker könnten die neue Klimaanalyse so zusammenfassen: Ab dem Jahr 2100 brauchen die Mannheimer nicht mehr nach Venedig in den Urlaub fahren. In der Quadratestadt gibt es dann zwar höchstwahrscheinlich keinen Canal Grande, und der Markt- wird sich bestimmt nicht in einen zweiten Markusplatz verwandelt haben. Dafür könnte es in Mannheim genauso warm werden wie an der Adria. Die Durchschnittstemperatur würde im Vergleich zum Zeitraum 1971 bis 2000 um bis zu knapp vier Grad auf rund 14 Grad steigen. Schon 2050 zöge die Quadratestadt mit Lyon gleich. Im schlimmsten Fall – und wenn die Politik nichts gegen den Klimawandel unternimmt. Ein Horrorszenario.

Hitzeaktionsplan soll Kranken und Senioren helfen

Schon heute ist es im Hochsommer in der City mitunter bullenheiß, die Zahl der Tropennächte wird sich weiter erhöhen. In 90 Prozent des Stadtgebiets werden Temperaturanstiege erwartet. Deshalb befasst sich der Gemeinderat an diesem Dienstag mit dem Hitzeaktionsplan, der mehr ein "Hitzealarmierungsplan" ist, wie die Leiterin des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt, Katharina Rensing, kürzlich bei einer Ausschusssitzung sagte. Das Konzept zielt kurzfristig auf klimasensible und hilflose Menschen ab, sprich chronisch Kranke und Senioren. Sie sollen vor weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Tod bei Hitzewellen geschützt werden. Der Plan sieht unter anderem die Entwicklung einer App vor, die zum Trinken auffordert.

Zu den langfristigen Maßnahmen zählen zum Beispiel Trinkwasseranlagen und Schattenspender. FDP-Stadtrat Volker Beisel kritisierte, dass das in eineinhalb Jahren erarbeitete, 140-seitige Werk so viele Allgemeinplätze und Selbstverständlichkeiten enthalte. "Zum Glück gibt es das Konzept online, es wäre sonst schade um die Bäume gewesen", frotzelte er. Was bringe betagten Menschen eine App, wenn sie dann nur von Pflegern bedient werden könnten, die doch ohnehin wüssten, dass der Körper im Sommer mehr Flüssigkeit braucht, fragte sich Beisel.

Die Klimaanalyse beinhaltet 20 Empfehlungen. Ein Blick in den Maßnahmenkatalog zeigt, dass sich die Stadt schon an einen Teil der Hausaufgaben gemacht hat. So wird das Spinelli-Areal – Hauptspielort der Bundesgartenschau 2023 – weitgehend renaturiert und lediglich an den Rändern bebaut. Das Gelände soll Teil eines Grünzugs werden, der einige Stadtteile mit Kaltluft versorgt. Als schutzwürdige Fläche bringen die Gutachter mit dem riesigen Coleman-Areal bei Sandhofen ein weiteres mögliches Konversionsgelände ins Spiel, das derzeit noch teilweise von den US-Streitkräften genutzt wird. Grünzug-Potenzial hat aus Sicht der Experten auch der Friedrichspark – wo die Universität drei neue Gebäude bauen will, was umstritten ist.

Als schwierig erweisen dürfte sich angesichts knappen Wohnraums und steigender Bevölkerungszahl – für 2040 werden 338.000 Einwohner prognostiziert – eine weitere Empfehlung: So schlagen die Gutachter zur besseren Durchlüftung ganz allgemeinen einen Abriss von Immobilien vor. Wesentlich besser umsetzbar erscheint der Rat, Dächer und Fassaden zu begrünen, damit sich Gebäude nicht so stark aufheizen. Nicht angetastet werden sollen Wiesen, Felder und Kleingärten.

"Wenn überhaupt gebaut wird, sollte sorgsam mit den Flächen umgegangen werden", verlangte Grünen-Stadträtin Gabriele Beier bei der Vorstellung der 400 Seiten starken Analyse im Ausschuss für Umwelt und Technik. "Wir müssen Mehrfachnutzungen oder Leerstände stärker betrachten", sagte sie. Reinhold Götz (SPD) hoffte darauf, dass eine mögliche Ampel-Koalition in Berlin die Kommunen mit neuen Ansätzen beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Er verwies als Positivbeispiel auf das neue Gewerbegebiet Taylor mit 25 Prozent Grünanteil. "Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen."

Denis Ulas von der Li.Par.Tie-Fraktion nannte den Vergleich mit Venedig "verharmlosend". Die italienische Metropole liege am Meer mit viel Seeluft, die Kurpfalz dagegen im Oberrheingraben, einer der wärmsten Regionen Deutschlands.