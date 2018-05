Mannheim. (ger) Die Stadt Mannheim hat den nächsten Schritt zur Senkung der Kindertagesstättengebühr gemacht. Schon seit 2010 gibt es einen Ausgleich für die Gebühren des dritten Kindergartenjahres. Nun soll von September 2018 an die Gebührenfreiheit auch auf das zweite Kindergartenjahr und ab Januar 2019 auf das erste Kindergartenjahr ausgeweitet werden. Im offiziellen Sprachgebrauch geht es um eine "Gebührenreduzierung" von 105 Euro pro Monat.

Die Summe entspricht genau dem Betrag der aktuell gültigen Betreuungsgebühr eines städtischen Regelkindergartens bei einem Ein-Kind-Haushalt. Für Kinder, die innerhalb der Regelzeiten betreut werden, ist dieser Besuch damit beitragsfrei. Die Zuwendung gilt für die Betreuung in einer Krippe oder einer Kindertagesstätte eines städtischen, freien oder sonstigen Trägers in der Stadt Mannheim. Für die städtischen Finanzen bedeutet das im laufenden Jahr eine Belastung von rund 900.000 Euro, die bis zum Jahr 2021 auf insgesamt 4,8 Millionen Euro jährlich ansteigt.

"Wir sind froh, dass Mannheim das nun bieten kann. Es stärkt unseren Standort in der Konkurrenz zum Umland. In Rheinland-Pfalz und nun auch in Hessen ist der Kindergarten gebührenfrei", hatte sich CDU-Fraktionssprecher Claudius Kranz bereits im Hauptausschusses des Mannheimer Gemeinderats zufrieden mit der neuen Regelung gezeigt. Für ihn ist die gebührenfreie Kita ein wichtiger Standortfaktor, den Familien bei der Wohnortwahl beeinflusse. Nachbarstädte wie Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz verfügen über diesen Vorteil. "Eigentlich wäre das aber die Aufgabe des Landes", erklärte Sozialdemokrat Reinhold Götz. "Die SPD ist für freie Bildung. Die Gebührenfreiheit ist eine große Entlastung für Eltern."

Differenzierte Kritik kam auch von den Grünen. Die Gebührenfreiheit sei grundsätzlich schön. "Wegen der Haushaltslage hätten wir eine Gebührensenkung für sozial schwächere Familien besser gefunden", begründete Stadtrat Dirk Grunert die Enthaltung der Grünen bei der Abstimmung an. "Wir freuen uns nicht. Das Geld wäre besser in neue Kita-Plätze investiert worden. Das ist Gießkannenpolitik", ärgerte sich dagegen ML-Sprecher Achim Weizel. Der Gemeinderats stimmte der Senkung jedoch mit großer Mehrheit zu.