Mannheim. (oka) TV-Koch Alexander Herrmann kann nicht nur hervorragend kochen – wie zwei Michelin-Sterne beweisen – sondern hat auch ein Talent für Comedy. In der Fusion aus Stand-Up-Comedy und Kochshow tischt der smarte Franke exzellente Gerichte zum Nachkochen und herzhaft lustige Anekdoten von den Dreharbeiten seiner TV-Shows wie "The Taste" auf. Herrmann ist der einzige Zwei-Sterne-Koch, den man in einer Live-Show erleben kann.

Station macht er am Mittwoch, 4. Februar, im Capitol. Für diesen Auftritt verlost die RNZ drei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/70 23 25 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN KLARO (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Sternekoch" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Freitag, 31. Januar, 13 Uhr, geschaltet

