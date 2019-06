Mannheim. (ger) Das Sport-Fest "Runtegrate - Laufen für den Jungbusch", das am Sonntag, 30. Juni, zum neunten Mal stattfinden sollte, muss wegen der aktuellen Hitzewelle verschoben werden. Man wolle insbesondere Kinder und Jugendliche keinen gesundheitlichen Gefahren aussetzen, teilte das Organisationsteam um Jungbusch-Quartiersmanager Michael Scheuermann zur Begründung mit. Einige Schulklassen hätten sich bereits vom lauf zurückgezogen, weil sie die Kinder Die Veranstaltung werde Ende September, wahrscheinlich am 29. September, nachgeholt werden, kündigte er an.

"Runtegrate", ist das Motto einer besonderen Sportveranstaltung, die seit 2011 zahlreiche Bewohner des Mannheimer Stadtteils in Bewegung bringt. Ziel des Sport-Fests, das vom Gemeinschaftszentrum, dem Sportverein DJK Mannheim-Jungbusch und Studierenden der Mannheim Business School organisiert wird, ist es, die Zusammengehörigkeit und das soziale Miteinander im vielleicht buntesten Stadtteil Mannheims zu stärken. Die Erlöse des Spendenlaufs kommen Sport- und Bildungsprojekten für Jugendliche im Stadtteil zugute.

Das Prinzip ist einfach: Mitmachen kann jeder, nötig ist nur eine Anmeldung. Die kann online oder vor Ort bis eine Stunde vor Beginn erfolgen. Für jeden gelaufenen Kilometer spenden Firmen-Sponsoren einen Betrag. "Läufer, die keinen Sponsor mitbringen, bekommen von uns einen vermittelt", erläutert Scheuermann. Start und Ziel ist vor der Jungbuschhalle "plus X". Gelaufen wird um das angrenzende Straßen-Karree. Bei jeder Umrundung der rund 800 Meter langen Strecke gibt es ein Gummibändchen, die anschließend zur Ermittlung der Spendensumme gezählt werden.

Im vergangenen Jahr haben rund 300 Läufer den stolzen Spendenbetrag von knapp 9000 Euro erzielt. Die Gruppen spiegeln dabei die Buntheit des Stadtteils wider. Teilgenommen haben Schulkinder, Mitglieder von Einrichtungen und Vereinen, Studi-Gruppen, Kneipen-Teams, Musiker der ansässigen Pop-Akademie, aber auch einfache Quartiers-Bewohner.

"Der Jungbusch ist immer noch Zuwanderer-Stadtteil", betont der Quartiersmanager. "Wir wollen mit dem Lauf eine Verbindung schaffen zwischen den Menschen."

Mit den Spendengeldern lässt sich dazu noch Positives bewirken. Wie im Vorjahr soll wieder die Jugendarbeit des neu gegründeten Sportvereins im Jungbusch unterstützt werden. Finanziert wird etwa ein professionelles Konflikttraining für Kinder und Jugendliche. "Die ganze Strecke und der Platz vor der Sporthalle sind voller Menschen, die Musik spielt dazu, es ist einfach toll", schwärmt Mitorganisator Erik Lüngen vom Jungbusch-Lauf. Als Student der Mannheim Business School hat Lüngen den ersten Spendenlauf im Jahr 2011 mitorganisiert. In diesem Jahr will er helfen, das neue ehrgeizige Ziel von insgesamt 2000 gelaufenen Kilometern zu schaffen.