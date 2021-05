Von Marco Partner

Mannheim. Stadtteile mit hohen Corona-Inzidenzen gezielt Immunisieren. Auch den Menschen ein Impfangebot machen, die bei bisherigen Priorisierungen vergessen und übersehen werden. Mannheim nimmt mit Köln bei den dezentralen Impfkampagnen in sozial prekären Stadtteilen eine Vorreiterrolle ein – was beiden Städten am Dienstag eine lobende Erwähnung von Bundespräsident Frank Walther Steinmeier einbrachte. Nachdem im Stadtteil Hochstätt eine Woche lang jeder Bewohner über 18 Jahre zur Impfung gebeten wurde, ist nun die Neckarstadt-West an der Reihe. Eine andere Hausnummer, ein großer logistischer Kraftakt, bisher aber mit erfolgversprechendem Ergebnis.

Circa 22.000 Einwohner wohnen in der Neckarstadt-West. Menschen aus über 60 Nationen leben hier zusammen, manchmal aber auch isoliert für sich, aufgrund sprachlicher, kultureller oder sozialer Barrieren. Als Brennpunkt-Viertel geriet der Stadtteil mit einer Arbeitslosigkeit von 8,3 Prozent in den letzten Jahren immer mal wieder negativ in die Schlagzeilen. Andere schätzen gerade die multikulturelle Vielfalt. Doch mit einem Inzidenzwert von 141,8 war man im ersten Quartal negativer Spitzenreiter in Mannheims Corona-Ranking. Im Durchschnittswert der letzten drei Monate liegt die Neckarstadt-West sogar bei einer Inzidenz von 201 pro 1000 Einwohner.

Die Stadt reagiert: Zehn Tage lang wird nun bis zum 20. Mai zur Impfaktion ins Bürgerhaus geladen. Die Leute stehen für das freiwillige Angebot mit dem Moderna-Vakzin Schlange, viele haben Klappstühle dabei. In den Morgenstunden windet sich die friedlich und geduldig wartende Menge einmal um den gesamten Neumarkt herum. Die meisten kommen ohne Anmeldung, manche haben aber auch einen festen Termin. "Wir sind auf besonders vulnerable Gruppen wie Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen leben, aktiv zugegangen. Dafür haben wir bestehende Netzwerke genutzt, um diese zu identifizieren und ihnen einen möglichst leichten Zugang zur Schutzimpfung zu gewähren", erklärt Stadtsprecher Ralf Walther.

Der Informationsbedarf der Menschen variiere. "Viele haben sich bereits selbst informiert und bedürfen keiner gesonderten Ansprache. Bei anderen ist das vertrauensvolle, muttersprachige Gespräch mit einer Person, die man bereits kennt, entscheidend", weiß Walther. Um auch die sogenannten "Nicht-Erreichbaren", wie Armutsflüchtlinge aus Bulgarien und Rumänien zu erreichen und Sprachbarrieren zu überwinden, wurde man unter anderem von sozialen Vor-Ort-Einrichtungen wie dem Quartiersmanagement, Neckarstadt Kids, dem Campus-Initiativkreis, der Integrationsberatungsstelle Anima oder dem Jugendhaus unterstützt. Konkret bedeutet das, dass Sozialarbeiter direkt bei ihren Klienten klingeln und die bis zum mobilen Impfzentrum begleiten, oder Aushänge in den Wohnhäusern in mehreren Sprachen auf die Impfaktion hinweisen. Mit herkömmlichen Aufrufen über Zeitung oder soziale Medien könne man einfach nicht alle Bewohner des Quartiers erreichen. "Teilweise werden die Menschen direkt auf der Straße angesprochen", sagt Petar Drakul, der persönliche Referent von Oberbürgermeister Peter Kurz.

Aufgrund des hohen Andrangs zum Start der Aktion wurden an den ersten Tagen jeweils über 300 Personen geimpft. Mit dem Land finden zudem intensive Gespräche zur Erweiterung der Kapazitäten und der weiteren Unterstützung statt, um dem Dilemma der hohen Inzidenz und niedrigen Impfquoten auch in anderen Stadtteilen gezielt zu begegnen. Auch die mobilen Impfteams benötigen Verstärkung und werden unter anderem aus Heidelberg unterstützt. Impfneid müsse dabei nicht aufkommen, schließlich handelt es sich bei den Stadtteil-Impfungen um ein zusätzliches Angebot, von dem letztlich auch andere Stadtteile profitieren, wenn dadurch die Corona-Inzidenz Mannheims gesenkt wird, betont Walther.

"Wir haben festgestellt, dass der Abbau von Hürden einen positiven Einfluss darauf hat, dass sich Menschen für die Impfung entscheiden", sagt Kurz über die Quartiersimpfung. Eine hohe Impfquote sei entscheidend. Für die Reduktion der Inzidenzen, aber insbesondere auch für die Entlastung der Krankenhäuser.