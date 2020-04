Monika Undorf unterrichtet an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Kognitive und Differentielle Psychologie. Foto: zg

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wenn wir wissen, wie wir etwas lernen, es behalten und wieder abrufen können, wäre das ohne Zweifel ein entscheidender Prüfungsvorteil. Doch auch im Alltags- und Arbeitsleben, und gerade im Hinblick auf ein erfolgreiches lebenslanges Lernen wäre dies von entscheidender Bedeutung. Die gute Nachricht lautet, dass dies funktioniert.

Wie, darüber forscht Monika Undorf seit vielen Jahren. Die promovierte Psychologin unterrichtet an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Kognitive und Differentielle Psychologie und hat in zahlreichen experimentellen Studien nachgewiesen, dass Erfahrungen im Moment des Lernens und die Art des Einspeichern von Inhalten entscheidenden Einfluss darauf haben, wie wir unser eigenes Gedächtnis effektiv nutzen können. Ihre Erkenntnisse gewinnt die 39-Jährige anhand unterschiedlicher Lernaufgaben, die Studierende im Testlabor lösen. Dabei werden sie gebeten, ihren Lernstand einzuschätzen, und diese Einschätzungen werden mit dem tatsächlichen Prüfungsergebnis abgeglichen.

Für ihre innovative Art der Forschung, deren Erkenntnisse innerhalb kurzer Zeit von internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, wurde Undorf jetzt mit dem Heinz-Maier-Leibnitz-Preis, dem bedeutendsten Preis zur Förderung des wissenschaftliche Nachwuchses ausgezeichnet. Jede Universität darf dafür aus ihren Reihen nur einen Kandidaten vorschlagen. "Allein die Nominierung war daher schon eine große Auszeichnung", sagt Undorf. Das letzte Wort hatten die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die in diesem Jahr insgesamt zehn mit jeweils je 20.000 Euro dotierte Leibnitz-Preise vergaben. Geld, das Undorf für die eigene Forschung und ihre berufliche Laufbahn verwenden kann, worüber sie sehr glücklich ist.

In einem aktuellen Projekt hat sie gerade untersucht, ob das Täuschen bei Tests dazu führt, dass Studierende ihre Leistung in späteren Prüfungen überschätzen, weil sie ihre gute Leistung fälschlicherweise auf hohe Fähigkeit zurückführen. Dazu wurde bei den Probanden Allgemeinwissen abgefragt. Bei einigen Testpersonen standen die Lösungen unten auf dem Zettel. Zwar lautete die Maßgabe "nicht gucken". Doch die Auswertung zeigte, dass sich keiner daran gehalten hatte, denn diese Testgruppe war besser als der Rest.

"Das an sich hat uns nicht überrascht. Uns ging es jedoch darum, zu erfahren, wie diejenigen, die täuschen konnten, ihre Leistung in späteren Tests einschätzten", so Undorf. Und überraschenderweise hätten sich alle realistisch eingestuft und seien sich somit bewusst gewesen, dass nicht Wissen, sondern "Abspicken" zum guten Abschneiden geführt hatte.

Die Frage, ob es das eine "richtige Lernen" gibt, verneint die Leibnitz-Preisträgerin. Zwar hätte fast jeder Lernvorlieben. "Doch was sich angenehm anfühlt, ist nicht immer das Effektivste", weiß sie und rät daher, gewohnte Pfade ruhig einmal zu verlassen, damit Erlerntes tatsächlich dauerhaft im Gedächtnis bleibt. Dazu gehört beispielsweise, vermeintlich Bekanntes zu wiederholen, indem man versucht, es aus dem Gedächtnis abzurufen statt sich vor einer Prüfung den Stoff mehrfach durchzulesen. Während Jugendliche und Erwachsene ihr Lernen eigenständig gestalten können, bräuchten Kinder diesbezüglich Anleitung. "Gerade jetzt beim Home-Schooling sollte man das wissen, und den Kindern beim Einteilen von Aufgaben und der Kontrolle von Lösungen helfen", rät Undorf. Auch wenn ein Kind nachweislich lernt und am Ende doch keine gute Note dabei rauskommt, sollte man genau hinschauen. "Denn man kann das richtige Steuern eigener Lernprozesse lernen", sagt Undorf, wenngleich die Wissenschaft längst noch nicht alles darüber wüsste, welche kognitiven und neurobiologischen Prozesse dieser Fähigkeit zugrunde liegen.