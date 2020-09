Die Mannheimer Immobilienfirma Hildebrandt & Hees hat in der Neckarstadt-West und im Jungbusch mehr als 70 Häuser aufgekauft – so auch in der Beilstraße. Foto: Kreutzer

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das böse Wort "Gentrifizierung" weht durch Mannheim. Ein scharfer "Westwind" hat es in die Neckarstadt getragen und damit einen Sturm entfacht. Der harmlos klingende Name "Westwind" steht für ein umstrittenes, privates Stadtentwicklungskonzept. In diesem Entwicklungspool mischt neben einem Gewerbeverein und der Stadt Mannheim auch das finanzstarke Immobilienunternehmen "Hildebrandt & Hees" (H & H) mit.

Die Bewohner des Quartiers befürchten nun die Aufwertung ihres Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau mit der Folge, dass sie durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt werden. Am meisten empören sich die Mieter darüber, wie über ihre Köpfe hinweg Fakten geschaffen werden sollen.

Jüngstes Beispiel: Die Eröffnung eines Nachtmarkts auf dem Gelände des Industriedenkmals Altes Stromwerk. Das Gelände, auf dem eine neue Partymeile entstehen soll, hat die Stadt an die H & H verkauft. "Wieder so ein Fall von Privatisierung öffentlichen Raums", erklärt Karlheinz Paskuda vom Mannheimer Mieterverein mit Bedauern.

Der drohende Ausverkauf ihrer Interessen sorgt für eine neue Solidarität im Kiez. Karlheinz Paskuda braucht keine Wetterkarte, um zu fühlen, woher dieser Wind weht. Er sieht klare Anzeichen dafür, dass langjährige Mieter durch horrende Mieten nach der Sanierung der Altbauten langfristig vertrieben werden sollen. Seiner Meinung nach zählen vor allem Studenten aus wohlhabenden Familien zur bevorzugten Klientel der Entwicklungsgesellschaft.

Der Prozess der Aufwertung eines Stadtteils mit zweifelhaftem Ruf bei gleichzeitiger Verdrängung der bisherigen Bewohner habe sowohl in der Neckarstadt West als auch im Jungbusch ohne Bürgerbeteiligung längst begonnen, meint Paskuda. Ein Engagement auf dem Mannheimer Wohnungsmarkt, wo der kulturelle Ruch eines Viertels die anständige Ausstattung einer Wohnung preislich durchaus aufwiegen kann, könnte sich tatsächlich für Sanierungsexperten wie Hildebrandt & Hess lohnen.

So zeigt sich auch keiner der betroffenen Mieter verwundert darüber, dass Marcel Hauptenbuchner, der Geschäftsführer dieser Firma, auch zu der Initiative der "Windmacher" gehört. Schon mehr als 60 Häuser – viele mit einem Lokal oder Verkaufsräumen im Erdgeschoß, wie etwa die Traditionskneipe "Nummer 6" – hat die Gesellschaft in der Neckarstadt und im Jungbusch aufgekauft.

"Den Mietern wird irgendwann gekündigt", befürchtet Paskuda. Spätestens nach ihrem Auszug werde renoviert und dann zu Kaltmieten von elf bis 14 Euro pro Quadratmeter teuer neu vermietet. "So entsteht ein Austausch der bisherigen Bevölkerung durch reichere Bevölkerungsschichten", meint Paskuda.

Ursula Jochim ist nicht die Einzige, die sich gegen diese Entwicklung wehrt. "Wir sind eine unabhängige, ehrenamtliche Gruppe von Mietern. Wir machen Anwohnertreffen und leisten Widerstand gegen die Verdrängung der Mieter", erklärt sie kämpferisch in Richtung der Immobilienakteure.

H & H-Firmenchef Marcel Hauptenbuchner steht im Gespräch mit der RNZ allen Vorwürfen entspannt gegenüber. Die Frage, ob Mieter gezielt verdrängt würden, beantwortet er mit einem "klaren Nein". Man kaufe teilweise leere Häuser, die durch Jahrzehnte fehlender Investitionen unbewohnbar geworden seien, saniere sie und schaffe für Menschen ein Zuhause.

"Wir haben nach wie vor 75 Prozent Bestandsmieter, trotz der üblichen Fluktuation. Wenn es in Einzelfällen zu Kündigungen kommt, sind diese rechtlich im Mietverhältnis bedingt oder es konnte auch in persönlichen Gesprächen keine Lösung herbeigeführt werden", sagt Hauptenbuchner. So offensichtlich das legitime Interesse des Mannheimers am Projekt "Westwind" ist, so undurchsichtig ist die Rolle des Stadtrats Markus Spengler (Grüne) in diesem Spiel. Vom rührigen Parteikollegen Gerhard Fontagnier hat der Kommunalpolitiker bereits öffentlich einen Rüffel einstecken müssen.

Nicht nur Fontagnier fragt sich, ob Spenglers Engagement für "Westwind" mit den Grundpositionen der Grünen vereinbar ist. Zora Brändle, grüne Bezirksbeirätin wird noch deutlicher: "Gute Stadtentwicklung muss die Interessen aller Bewohner, insbesondere der sozial Schwächeren im Stadtteil, berücksichtigen. Auch für Menschen in prekären Lebenslagen müssen Angebote und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Wir kämpfen gegen die Verdrängung im Jungbusch."

Wohl auch, um den innerparteilichen Streit nicht eskalieren zu lassen, hat sich der Kreisvorstand der Grünen klar positioniert: "Auch wenn einige Punkte der privaten Initiative Westwind begrüßenswert sind, so deckt sie sich in vielen Punkten nicht mit den Positionen der Mannheimer Grünen." Stadtentwicklung gehöre in die Hände von Bürgern und politisch gewählten Vertretern.

Die unglückliche Verquickung von Investoreninteressen und Stadtentwicklungspolitik, wie nun im "Westwind"-Projekt, habe zu unerwünschten Ergebnissen geführt. Ein Umdenken in dieser Politik, die Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zur Chefsache erklärt hat, ist nach Ansicht der stärksten Fraktion im Stadtparlament unumgänglich.