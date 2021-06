Von Volker Endres

Mannheim. Sie sehen aus wie Seifenkisten, haben es aber faustdick hinter den Ohren. Mit sogenannten Hot Rods wollen die Cousins Salvatore Incardona und Patrick Pfalzgraf die Straßen Mannheims und der Region erobern. Auf geführten Touren bieten die Jungunternehmer Fahrspaß, wie ihn wohl zuletzt die Autopioniere erlebt haben – mit Direktlenkung und ohne Federung knapp 20 Zentimeter über dem Asphalt.

Wörtlich übersetzt bedeutet Hot Rod eigentlich lediglich "Heiße Pleulstange". Als Oberbegriff steht die Bezeichnung in der Regel für leistungsstark umgebaute Oldtimer von US-Automarken. Modifiziert sind auch die Fahrzeuge, die in einem ehemaligen Autohaus im Stadtteil Neckarau stehen. Als sonderlich leistungsstark muss man die umgebauten Go-Karts mit ihrem Einzylinder Viertaktmotor bei 14 Pferdestärken aber wirklich nicht bezeichnen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt schließlich nicht einmal 90 Stundenkilometer. "Aber das Fahrgefühl ist wirklich unbeschreiblich", schwärmen Pfalzgraf und Incardona.

Rund vier Liter Kraftstoff schluckt der kleine Kraftprotz, dessen Motor deutlich unheilvoller blockiert, als es die tatsächliche Leistung hergibt. Und aufheulen sollen die Motoren ohnehin nicht. "Wir bieten geführte Touren und achten dabei streng auf Sicherheit." Je nach Gruppengröße können bis zu drei Guides darauf achten, dass sich alle Teilnehmer an die Regeln halten.

Aufsehen erregen die motorisierten Seifenkisten ohnehin bereits durch ihr Äußeres – auch wenn sich Autofahrer im Straßenverkehr beinahe aus dem Fenster lehnen müssen, um einen Blick auf die kleinen Hot Rods zu richten. Bislang seien das aber ausschließlich positive Blicke gewesen, die sie geerntet haben, berichten die Gründer.

Sie sind aktuell vor dem eigentlichen Start unterwegs, um ihre Guides mit den Fahrzeugen, mit Besonderheiten der ausgewählten Strecken und generell mit dem Fahrverhalten teilweise außerhalb gewohnter Sichtachsen vertraut zu machen. "Die Polizei ist uns sogar einmal hinterhergefahren und hat dann hinter uns angehalten. Die beiden Polizisten haben unsere Kisten gelobt." Auch eine Art des Auto-Posens, aber eben keine nervende.

Zu beanstanden gebe es schließlich auch nichts. Die Fahrzeuge sind allesamt Tüv-geprüft und haben eine Straßenzulassung als Quads, also von vierrädrigen Motorrädern. Das mag auch der Grund dafür sein, dass vor allem Genuss-Biker unter dem Helm strahlen, wenn sie die tiefergelegte Kolonne überholen. "Es ist mit einem Auto nahezu unmöglich, von einem Motorradfahrer einen Biker-Gruß zu bekommen, aber wir werden eigentlich immer gegrüßt", freut sich der 29-jährige Patrick Pfalzgraf. Er ist bei der Rhein Neckar Verkehr GmbH beschäftigt, sein Cousin arbeitet seit 18 Jahren im Mercedes-Benz-Werk.

"Aber wir haben nach einer Idee gesucht, mit der wir uns selbstständig machen können", berichtet der 34-jährige Salvatore Incardona. Bei einer Veranstaltung in Köln, zu der auch eine geführte Tour der Kölner Hot-Rod-Crew gehört habe, wurde man schließlich fündig: "Wir sind beide mit einem Grinsen aus den Fahrzeugen gestiegen und waren uns einig, dass so etwas genau in die Stadt passt, in der das Auto erfunden worden ist." Ein halbes Jahr habe man letztlich an der Geschäftsidee gefeilt, bietet nun die geführten Touren an oder steht auch für Firmenveranstaltungen zur Verfügung. "Wir können dafür von befreundeten Unternehmen aus ganz Deutschland bis zu 70 Fahrzeuge organisieren"", erklärt Salvatore Incardona selbstbewusst.

Zwei Touren habe man sich bislang ausgesucht. Eine zweistündige, die kreuz und quer durch Mannheim führt und eine Tour von über drei Stunden Länge in Richtung Bergstraße. Programmerweiterungen sind nicht ausgeschlossen. "Über den Hockenheimring haben wir zum Beispiel noch gar nicht nachgedacht", sagt Patrick Pfalzgraf. Ein Beleg dafür, dass die Hot Rods eher Genuss-, denn Rennfahrzeuge sind. Fahrzeuge, die eben das ursprüngliche Fahrgefühl bieten. Und ganz nebenbei für Aufsehen sorgen.

Info: www.hotrodcrew.de