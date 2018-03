Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der bestehende Rheinhochwasserdamm zwischen dem Großkraftwerk Mannheim in Neckarau und dem Mannheimer Stadtteil Lindenhof ist stark sanierungsbedürftig. Das hat das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) herausgefunden und der Stadt Mannheim mitgeteilt. Geplant ist, den Hochwasserdamm schnellstmöglich auf einer Länge von 3,7 Kilometern zu erneuern. Für den Waldpark bedeutet das einen massiven Eingriff: Zahlreiche Bäume in der Nähe des Hochwasserdamms müssen nun gefällt werden.

Als Bürger in Neckarau im Sommer 2017 über den Bezirksbeirat zum ersten Mal von dem Thema erfuhren, war das Entsetzen groß. Besonders schockierte, dass für die Ertüchtigung des Hochwasserdamms vom Großkraftwerk bis zum Lindenhof offenbar in einem breiten Streifen rund um den Damm alle größeren Bäume entfernt werden sollen. Wer den Waldpark mit seinem schönen alten Baumbestand kennt, der weiß, welcher Verlust dies bedeutet.

Um die Mannheimer nun umfassend über das Vorhaben aufzuklären, waren gleich mehrere Mitarbeiter des RP in die Sitzung des Umweltausschusses gekommen. Im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung des 200-jährigen Hochwasserschutzes am Rhein habe sich gezeigt, dass der Rheindamm von Neckarau bis Lindenhof sanierungsbedürftig sei. Aufgrund des großen Schutzbedürfnisses der Stadt habe die Erneuerung hohe Priorität, betonte Armin Stelzer, RP-Referatsleiter für Gewässerschutz. Wenn bei extremem Hochwasser der Damm bei Neckarau bräche, wären nach kurzer Zeit größere Teile von Neckarau, Niederfeld und Lindenhof meterhoch überflutet, machte er die Konsequenzen anhand von Schaubildern deutlich. "Die geplanten Eingriffe sind nicht schön, aber unvermeidlich", sagte Stelzer. Wie er ankündigte, soll der Hochwasserdamm nach neusten technischen Anforderungen umgestaltet werden. Verändern wird sich dabei auch das Profil des Damms.

Die Böschung zur Wasserseite hin wird abgeflacht. Hinter der Dammkrone kommt auf der Landseite eine Aufschüttung, "Berme" genannt, die den Damm stützt und auf der ein "Dammverteidigungsweg" angelegt wird. Dieser wird im Krisenfall für schwere Fahrzeuge befahrbar sein. Eine zehn Meter breite baumfreie Zone vor und hinter dem Damm soll dem Schutz vor Wurzelwerk und umstürzenden Bäumen dienen.

Geplant sei die Erneuerung des Damms in sechs Abschnitten, erläuterte Hochwasserschutz-Mitarbeiter Heinrich Webler. In den Abschnitten am Großkraftwerk und bei Niederfeld soll der Damm etwas in Richtung Rhein verschoben werden, um Platz zu gewinnen. In anderen Abschnitten, vor dem Kanu-Verein und in Höhe der Schwarzwaldstraße, sollen zur Stabilisierung Spundwände in Form von Metallplatten bis zu 14 Meter tief von oben in den Damm eingezogen werden. Dieses Verfahren wurde auch schon bei der Parkinsel in Ludwigshafen angewandt. "Es wird zu massiven Eingriffen in den Baumbestand kommen, aber sie sind alternativlos", konstatierte Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne).

Dieser Ansicht schlossen sich schweren Herzens die anwesenden Stadträte aller Parteien an. CDU-Stadtrat Konrad Schlichter erinnerte daran, dass es schon jetzt bei Hochwasser ein Problem mit Druckwasser in Gärten und Kellern der Schwarzwaldstraße gebe. "Das lässt sich auch mit der Spundwand nicht verhindern. Dafür müsste sie noch viel tiefer in den Boden reichen", machte Webler klar. Die Spundwand sei aber zur Stabilisierung des Damms da.

Eine ständige Sperrung der Grundwasserströme sei nicht gewünscht. Wie er sagte, müssten die Bäume gefällt werden, weil sie große Löcher im Boden hinterlassen würden, wenn sie samt ihrer Wurzeln umfallen. Dazu könne eine Verwurzelung des Damms problematisch für die Stabilität sein.

Wie Stelzer informierte, wird jetzt die Entwurfsplanung erarbeitet, die den Bürgern in diesem Sommer noch einmal vorgestellt wird. Nächstes Jahr sollen die Planfeststellung und die Genehmigung folgen, damit die Baumaßnahmen im Anschluss zügig beginnen können.