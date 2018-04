RNZ. Ab dem Wintersemester 2018/19 bietet die Hochschule Mannheim den neuen Studiengang Cyber Security an. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester und endet mit dem Abschluss Bachelor of Science. "Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs in der IT-Sicherheit ist sehr groß", begründete Studiengangleiter Professor Sachar Paulus die Einführung des neuen Bachelors. IT-Sicherheit bleibe für viele Jahre ein zentrales Thema der digitalen Gesellschaft.

Weltweit sorgen immer wieder Fälle von Datendiebstahl, Hacking von Maschinensteuerungen, oder auch elektronischer Überwachung und Manipulation für Schlagzeilen. Insofern soll der Studiengang Expertise beim Security Management, bei rechtlichen und soziologischen Aspekten der IT-Sicherheit und der sicheren Software-Entwicklung vermitteln. Außerdem wird er durch Inhalte aus dem klassischen Informatikstudium sowie Fächern aus dem Bereich der Automatisierung vervollständigt.

Schon während des Studiums sollen Studierende typische Probleme der Cyber Security lösen. So findet etwa im 4. Studiensemester das sogenannte Software-Entwicklungs-Projekt statt. Dabei stellt ein Unternehmen eine Aufgabe mit klarem Security-Schwerpunkt, das die Studierenden in Gruppen, von der Anforderungsanalyse über Konzeption und Design bis hin zur Umsetzung einer Security-Lösung, bewältigen sollen. Ein weiteres Praxissemester verbringen die Studierenden in einem Unternehmen oder Forschungsinstitut, entweder im In- oder Ausland.

Info: Weitere Informationen zum Studiengang Cyber Security, zum gesamten Studienangebot und Karrierechancen gibt es im Internet unter: www.informatik.hs-mannheim.de/cyber-security.html oder per Mail an s.paulus@hs-mannheim.de