> Wie viele herrenlose Katzen in Mannheim leben, hat bislang noch niemand gezählt. Man findet größere Katzengruppen aber in allen Kleingartenanlagen, Kasernen- und Firmengeländen, am Flugplatz oder in Parks. Jetzt plädiert die Fraktion "LiParTie" im Gemeinderat zusammen mit Grünen und SPD für die längst überfällige Katzenschutzverordnung. Sie fordert eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Besitzerkatzen mit Freigang. Der Sinn: Freilaufende Hauskatzen sollen sich nicht mehr mit draußen lebenden vermehren und so zur Verschärfung des Leids beitragen. Der unkontrollierbare Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen könnte dann mit einer hohen Geldstrafe geahndet werden. In Viernheim, Lampertheim, Worms oder Lorsch wird dieser Katzenschutz bereits umgesetzt. gol